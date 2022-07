Confirmado: el hermano de Luis Díaz fue fichado por reconocido club europeo

El crack colombiano del Liverpool, Luis Díaz, tiene un hermano también futbolista que actualmente militaba en la segunda división del fútbol colombiano vistiendo los colores del Barranquilla F.C., equipo en el que también jugó Lucho antes de llegar al Junior.

Pero la noticia ahora es que Jesús Manuel, como se llama el hermano de Luis, viajará a Europa y tendrá su primera experiencia en el fútbol internacional, luego de que su hermano viajara al Viejo Continente y dejara muy alto el nombre de Colombia y de su fútbol.

Jesús Manuel no solo seguirá los pasos de su hermano debutando en el Barranquilla y jugando en el fútbol europeo, sino que además firmará contrato con el Porto de Portugal, equipo donde Lucho mostró todo su talento que le permitió posteriormente ser fichado por el Liverpool de Inglaterra.

“A falta de exámenes médicos, Jesús Díaz sería nuevo jugador del Porto FC. El joven extremo y delantero de 18 años llega a préstamo con opción de compra y participaría en el segundo equipo (Porto B). ¡Éxitos, crack!”, publicó el Barranquilla FC a través de sus cuentas oficiales en redes sociales este viernes 8 de julio, anunciando el traspaso del futbolista.

A falta de exámenes médicos, Jesús Díaz sería nuevo jugador del Porto FC. El joven extremo y delantero de 18 años llega a préstamo con opción de compra y participaría en el segundo equipo (Porto B). ¡ÉXITOS CRACK! pic.twitter.com/aTVqeNQ5zN — Barranquilla FC (@BarranquillaFC) July 8, 2022

Jesús Manuel Díaz tiene 18 años y debutó como futbolista profesional apenas el año pasado en el club barranquillero, y desde ese momento ha jugado 31 partidos y ha marcado un solo gol. Sin embargo, el buen desempeño del futbolista hizo que ya haya sido convocado a la Selección Colombia sub-17 y sub-20, y que Junior estuviera interesado en él, como sucede normalmente con los jugadores de Barranquilla F.C. que posteriormente juegan primera división con los tiburones.

“Lo he visto jugar, me parece que es un buen jugador con cosas interesantes. No quiero hablar de ningún jugador en particular porque hay que hablarlo primero internamente, ver las posibilidad”, dijo hace unas semanas el técnico de Junior, Juan Cruz Real, al diario El Heraldo de Barranquilla, cuando se tocó el tema de que el hermano menor de Luis Díaz podría llegar al equipo rojiblanco.

Luis Díaz en Liverpool: los torneos en que puede gritar campeón

No repetir lo que aconteció durante la temporada anterior es el principal objetivo de Liverpool y Luis Díaz en las competencias que le presentará el calendario 2022/2023. Durante el año que está por comenzar, la idea es sumar todos los títulos que sean posibles, sacar las ventajas necesarias y, así, lograr la épica de gritar campeón en todos los frentes.

Al cuadro red esta campaña le depara los acostumbrados títulos de la Premier League, FA Cup, Carabao Cup y Champions League, de los cuales en el año anterior alcanzó dos y quedó a muy poco de lograr los otros dos; ahora, junto a estos, también estará la anhelada conquista de la Community Shield, en la que enfrentará al Manchester City el próximo 30 de julio, buscando consagrar al mejor equipo de Inglaterra.

Al igual que la mayoría de los equipos en Europa, el parte por el receso de la campaña anterior está próximo a terminar. La pretemporada ya está en curso y el equipo de Díaz le dará inicio a la misma con dos juegos amistosos que estarán en el marco de otras prácticas para ponerse a punto, en duelos que serán ante Manchester United (12 de julio) y Crystal Palace (15 de julio).

El colombiano se presentó este lunes 4 de julio de regreso en Liverpool para afrontar los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico de Jürgen Klopp, que espera sacar todo su potencial para una temporada en la que las exigencias serán máximas al contemplar la salida de Sadio Mané, como una incógnita sobre cómo pueda impactar su ausencia en el tridente ofensivo.