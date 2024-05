Lando Norris aprovechó el bajón de Max Verstappen y se quedó con el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

“Por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal. He tomado nota y he hecho lo mismo que me venían haciendo a mí toda la carrera, he empezado a ser más agresivo. Creo que había una gran oportunidad de hacer un podio e incluso ganar la carrera, tenía un gran ritmo y he hecho una muy buena salida”, dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.