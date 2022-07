¿Se destrabó la llegada de Miguel Ángel Borja a River Plate?, esto dicen desde Argentina

Como en una definición por penales, la llegada del delantero colombiano Miguel Ángel Borja a River Plate se ha hecho bastante tensionante. En primera medida se pensaba que el negocio se caía y solo eran rumores, posteriormente las ofertas formales aparecieron, no cumplieron las expectativas, fueron mejoradas hasta que el vínculo parecía cerrado, sin embargo, atenuantes alejados de la negociación como tal terminaron truncando la transferencia en días pasados.

Si bien los términos acordados entre ambas partes (incluyendo Palmeiras), estaban acordados, en las últimas horas su caso tomó un giro sustancial, dejando al jugador cruzado de brazos.

De acuerdo con lo que informó el diario Olé, el problema obedece a “restricciones cambiarias” por parte del Banco Central de Argentina. Dado que el trato se cerró a cambio de casi 7 millones de dólares, el cambio de divisa del peso argentino al dólar ha sido un inconveniente extra al pago desde River hasta las cuentas en Colombia del Junior de Barranquilla.

Medios argentinos han apuntado a que este inconveniente no cambiaba las condiciones para que el delantero de la Selección Colombia se convirtiera en refuerzo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, pero todo parecía cambiar de castaño oscuro.

El tiempo para el equipo de la banda cruzada juega en contra, pues el próximo 7 de julio se cierran inscripciones, lo cual no permitiría al club meter el nombre del colombiano en el listado para jugar lo que resta de este 2022.

Desde Argentina quieren ser cautos con el tema y brindar soluciones para que la operación sea un éxito; sin embargo, este martes el periodista colombiano Fabio Poveda aseguró que el delantero no será nuevo jugador de River. “No se da lo de Miguel Ángel Borja a River Plate. Hablamos con su representante Juan Pablo Pachón y se queda en Junior de Barranquilla. No hay opción, no se da, el día 7 de julio se cierran las inscripciones en el fútbol argentino”, contó.

“Hoy River Plate tiene hasta más dinero que Boca, la plata está en sus cuentas, pero para que el Gobierno te libere los dólares tiene que considerar que es indispensable, y para girar dinero al exterior es imposible. Salvo que esto se destrabe. Yo con los dirigentes estoy hablando y dicen que está trabado, con este país es muy difícil, confían que lo puedan revertir porque tienen hasta mañana”, agregó el comunicador, brindando una leve esperanza.

Luego de días de tensión que tuvieron en medio la eliminación del cuadro millonario de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield en el estadio Monumental, la prensa argentina ha dado a conocer este viernes que la negociación sigue vigente, aunque habrá que esperar algunas determinaciones, el colombiano podría recalar en el cuadro de Marcelo Gallardo como el delantero centro tras la salida Julián Álvarez rumbo al Manchester City y la imposibilidad del arribo del uruguayo Luis Suárez al equipo de Núñez tras no avanzar a la siguiente ronda de la Libertadores.

Así las cosas, el medio TyC Sports ha reportado que: “la información indica que, entre el fin de la corriente semana y el inicio de la próxima, en River quieren cerrar a Borja”.

“Todo esto se debe a que “El Banco Central de la República Argentina le habría hecho un guiño al Millonario y podrían girar el dinero para liberar al ex Palmeiras”, complementaron.

Sin embargo, de manera sorpresiva y así el atacante cafetero esté intentando hacer presión para salir del cuadro barranquillero, medios de la capital del Atlántico aseguran que durante la jornada de entrenamientos de este viernes, el atacante cordobés estuvo presente en la sede deportiva de Junior.