¿Nueva ministra del Deporte tumbará los contratos que firmó María Isabel Urrutia a media noche? Así respondió Astrid Bibiana Rodríguez

La nueva Ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, es bogotana, mamá de una joven de 17 años, casada y con amplia experiencia en el magisterio.

A SEMANA confesó que desde la casa de Nariño la llamaron un día después de la destitución de María Isabel Urruitia para asistir a una entrevista con el mismo presidente, Gustavo Petro cuando ella estaba en plena clase universitaria. Aceptó el reto, aunque su familia no estuvo del todo de acuerdo.

Gustavo Petro la conoció por uno de los profesores que militó con él en el M19. “Me llamaron en plena clase con mis alumnos, me entrevistó el mismo presidente y ahí nos conocimos. Me recomendó mi maestro, Víctor Jairo Chinchilla, que fue miembro del M19 y aun después de muerto nuestro contacto. Víctor soñaba con ver a Petro de presidente y fue mi mentor, mi carta de presentación. Fue mi maestro y trabajábamos juntos en la pedagógica”, confesó a SEMANA.

Astrid Bibiana Rodríguez, nueva Ministra del Deporte en su presentación. - Foto: SEMANA

Astrid Bibiana Rodríguez es maestra en educación física, investigadora y docente universitaria con experiencia en la formulación de políticas públicas en educación física, deporte y recreación, gestión de proyectos educativos y construcción de redes académicas de cooperación internacional.

“Es orgullo, pero también un compromiso muy alto con mis compañeros y mis colegas. Realmente haber recibido esta confianza que me da el presidente hoy para ocupar este puesto me llena de mucha alegría, pero también de mucho compromiso, no solamente con mis colegas, sino con el país, con los deportistas y con todo el campo que es el deporte, la actividad física y la recreación en la educación”, dijo sobre ser la primera representante de los maestros en la cartera deportiva y la segunda mujer en el cargo.

Presidente Gustavo Petro posesionó a la nueva ministra del Deporte Astrid Rodríguez - Foto: Presidencia

Su principal reto es sanear un ministerio envuelto en un escándalo de contratación que le costó el puesto a la medallista olímpica María Isabel Urrutia, pues las llamadas indelicadezas de la exministra del Deporte, se convirtieron en una investigación formal en la Fiscalía, tras conocerse que se firmaron más de 260 contratos en tiempo récord, aparentemente sin cumplir los requisitos de ley y comprometiendo recursos públicos por más de 24.000 millones de pesos, decidió abrirle formalmente el proceso.

“Yo creo que todos pasamos por momentos difíciles y creo que es importante tomarnos con calma este momento que estamos pasando con una situación que nos va a dar digamos algunos puntos en que nos va a decir la ley que está pasando, que están aquí y creo que eso seremos respetuosos para tomar desde allí determinaciones que nos permitan rápidamente cumplir con los compromisos que tenemos en términos deportivos y salir adelante de este momento para poder seguir mostrando lo bueno que hacemos para el país que es mucho más que lo que se está empañando”, contestó a esta casa periodística.

María Isabel Urrutia Ministra del Deporte Bogota agosto 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sin embargo, la gran duda es ¿qué va a pasar con esos contratos firmados? ¿Se pueden reversar?

“No, vamos a esperar las instrucciones que nos den las respectivas oficinas de control. No puedo decir al respecto nada porque apenas se pronunciaron, están estudiándolo. Yo sí pediría los medios que esperáramos los resultados de las investigaciones, este fue un momento que pasó y no sabemos bien qué ha pasado con la ministra anterior. Entonces, pues esperar realmente las decisiones, no juzgar al respecto y de mi parte, pues trabajar muy fuerte para intentar sacar y desembotellar algunas cosas que están ahí, bastante complejas. Ese sería mi trabajo, aquí, allá, atender medios y reuniones. Hacer muchos trabajos de reuniones puntuales con Comité Olímpico, Federaciones cosas que toca atender ya de inmediato”, pidió la nueva Ministra.

En su investigación, el periodista Daniel Briceño contó que incluso que se firmaron contrato con personas que no son de su entera confianza hasta diciembre. Astrid Bibiana fue muy clara en responder lo que hará con esos cargos.

“Lo primero que vamos a hacer es analizar los perfiles, las necesidades del Ministerio y de allí tomaremos las decisiones. Que me sienta confiada o no, yo creo que también eso depende mucho de cuando hagamos el análisis. Mira, yo pienso que en este momento lo más importante es como desembotellar y una vez mirados y revisados los contratos, las funciones y las personas que están dispuestas a trabajar. Yo creo que como nos pasa todos los jefes cuando llegamos a una entidad nueva, trabajamos con quien quiera trabajar con nosotros y si la disposición está, yo no tengo en ningún momento porque reversar las decisiones, pero todo dependerá de la respuesta de los entes de control y un poco de los análisis que se hagan frente a las necesidades del Ministerio”, finalizó.

La ´profe Bibi´ como le gusta que la llamen, también dio su concepto sobre María Isabel Urrutia y contestó a Mariana Pajón por el reclamo que hizo sobre el apoyo a los deportistas de alto rendimiento en su preparación a los Juegos Olímpicos.

