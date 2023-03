“El presidente tomó una decisión y la respetamos”, dice Astrid Bibiana Rodríguez, nueva ministra del Deporte

SEMANA: ¿Por qué quiere que le digan la profe Bibi?

Astrid Rodríguez: Me siento mucho más cómoda y en mi campo de juego.

SEMANA: ¿Y cómo era como profesora?

A.R.: Deberían decirlo mis estudiantes, pero me gusta ser exigente. La gente tiene capacidad para dar en la medida en que se le exija. Me gusta exigir, que la gente progrese, que los estudiantes crezcan y que ojalá muchos estén en este puesto reemplazándome en un futuro.

Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, la nueva Ministra del Deporte fue maestra en educación física, investigadora y docente universitaria con experiencia en la formulación de políticas públicas en educación física. - Foto: Ministerio del Deporte

SEMANA: Llega en un momento turbio en el que el ministerio está envuelto en un escándalo de contratación. ¿Cómo sanear la cartera?

A.R.: Es importante tomarnos con calma este momento que estamos pasando. La ley dirá qué está pasando, seremos respetuosos y tomaremos decisiones que nos permitan cumplir con los compromisos que tenemos en términos deportivos.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con esos contratos firmados a medianoche? ¿Se pueden revertir?

A.R.: No, vamos a esperar las instrucciones que nos den las respectivas oficinas de control.

SEMANA: Usted dijo que quiere ser recordada por su sencillez, honestidad y transparencia. Las dos últimas virtudes hoy no las tiene esta cartera. ¿Cómo lograrlo?

A.R.: Pediría a los medios de comunicación que esperemos los resultados de las investigaciones, no sabemos bien qué ha pasado con la ministra anterior. Esperar las decisiones, no juzgar al respecto y, de mi parte, trabajar fuertemente para desembotellar algunas cosas que son complejas. Ese será mi trabajo.

SEMANA: Pero hay contratos con personas que no son de su confianza hasta diciembre. ¿Puede trabajar con tranquilidad?

A.R.: Revisaremos los perfiles, las necesidades del ministerio y tomaremos decisiones. Que me sienta confiada o no, eso depende del análisis que haremos. Trabajaremos con quien quiera trabajar y si la disposición está, yo no tengo en ningún momento por qué revertir las decisiones, pero todo dependerá de la respuesta de los entes de control y de los análisis sobre las necesidades del ministerio.

SEMANA: ¿Qué le dijo el presidente Petro sobre este escándalo y cuál fue la petición para el ministerio?

A.R.: Las peticiones fueron democratizar, abrir el deporte, la actividad física, la recreación para todos y todas las niñas, jóvenes y grupos poblacionales. Aumentar los programas que tenemos en el tema de fomento para los territorios más vulnerables. Trabajar con el Ministerio de Educación para fortalecer la llegada de maestros de la básica primaria y, por otro lado, trabajar con el Ministerio de Salud en la medida en que el deporte se vuelva una forma de prevención para todos los grupos poblacionales. Con el tema de los contratos, no me dijo absolutamente nada.

En alocución presidencial, Gustavo Petro sorprendió al país por su remezón a los ministerios. - Foto: Presidencia de la República

SEMANA: ¿Cómo la escoge el presidente Petro?

A.R.: Me llamaron en plena clase con mis alumnos, me entrevistó el mismo presidente y ahí nos conocimos. Me recomendó mi maestro Víctor Jairo Chinchilla, que fue miembro del M-19. Víctor soñaba con ver a Petro de presidente y fue mi mentor, mi carta de presentación.

SEMANA: ¿Cuál es su objetivo principal como ministra?

A.R.: Visibilizar lo que el ministerio está haciendo y que de pronto en este momento se ha dejado de lado. La recreación, la actividad física, el deporte formativo, el deporte social y comunitario, me parecen fundamentales.

SEMANA: Mariana Pajón dijo que el ministerio está atrasado en los apoyos a los deportistas, ¿qué le responde?

A.R.: Que tiene toda la razón, entiendo su preocupación y la de todos los deportistas que están preparándose para los Juegos Olímpicos. Tengo total compromiso para poder correr con estos recursos, pero también hay unas implicaciones que tenemos que cumplir de orden legal y eso es importante que se comprenda, porque no es solamente decisión de un funcionario, debemos ser muy juiciosos en este aspecto.

SEMANA: Sobre el fútbol femenino, hay que recordar que les prometieron un año de competencia continua y no pasó. ¿Qué les dice?

A.R.: Que por favor me dejen llegar para avanzar y que hablaremos al respecto, voy a avanzar en ese tema, que es prioritario para el ministerio.

La petición desde hace años es que se haga una liga anual con características similares a las del fútbol masculino. - Foto: NurPhoto via Getty Images

SEMANA: María Isabel Urrutia dijo que se despide de un ministerio corrupto. ¿Es verdad?

A.R.: No lo podría decir, será la ley la que diga si hay actos de corrupción ahora o en el pasado.

SEMANA: ¿Qué opina de María Isabel Urrutia?

A.R.: Es una campeona y seguirá siéndolo. Ella sirvió al país y vamos a esperar que nos digan qué pasó. El presidente tomó una decisión y la respetamos.