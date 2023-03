Mariana Pajón relató duro presente de los deportistas colombianos por negligencia del Ministerio del Deporte

Los recientes y sorpresivos cambios en la cartera de deporte en medio de la presidencia de Gustavo Petro, ha generado preocupación inmediata entre los directamente afectados, los deportistas. Entre una modificación y otra, quienes se ven más afectados son ellos que, según Mariana Pajón, en lo corrido del 2023 no han recibido el apoyo que quisieran.

Esto afecta la preparación de muchos deportistas cafeteros para las competencias venideras, además, de la posibilidad de clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Como portavoz de sus colegas, en las últimas horas dio a conocer la preocupación de varios en entrevista con Caracol Radio, allí expuso que en su caso personal ha tenido que correr con los gastos porque no puede quedarse ‘cruzada de brazos’ esperando al gobierno.

“Me preocupa porque estaba atrasado el tema para los apoyos. No sabemos si es a las Federaciones o Comité Olímpico. Precisamente ya empecé la clasificación olímpica y todo ha sido de mi bolsillo, he viajado yo porque no puedo quedarme esperando a qué pasa en el país o en el Ministerio y nos quedamos sin cupos. Creo que muchos deportistas lo han hecho, entonces he cogido recursos propios y he viajado a Europa y Estados Unidos, todo de mi bolsillo”, expresó.

Lo que más alerta a Pajón es que con la salida de María Isabel Urrutia y la llegada reciente de Astrid Bibiana Rodríguez, todo empeore por el tiempo que requiere conocer el puesto para la nueva funcionaria: “Ya nos atrasamos tres meses, no sé cuánto se demore el empalme con la nueva ministra, espero que no se tarde tanto. Yo lo puedo hacer (viajar) he sido responsable con recursos que he ganado en mi carrera deportiva, pero no quiero imaginar lo que está pasando con los deportistas”.

Tras hacer público su temor, fue consultada por el presente que vive y las sensaciones que ha tenido de cara a competir nuevamente al más alto nivel: “Nosotros acabamos de llegar de unas competencias para saber eso, me fui a correr a Europa a unas carreras UCI que daban puntos a clasificación olímpica, luego corrí cinco carreras en Estados Unidos, que sirvieron como termómetro para saber en qué nivel estoy, como fue la pretemporada y que hay que trabajar”.

“La verdad voy muy bien, los números en el gimnasio mejoran, el peso, en la pista, la potencia, como me siento y la motivación. Voy subiendo y cada vez me siento más Mariana sobre la bici y eso me pone muy contenta”, agregó.

Aunque aún lejos en el calendario, las fechas de su participación en los próximos Juegos Olímpicos es algo que llevará gran parte de su preparación en los próximos meses. Sobre este periodo de entrenamiento de cara a un importante 2024, dijo: “Tenía algunas cirugías pendientes que las voy a aplazar para hacer un proceso bueno y responsable para clasificar y no parar el proceso. Con mi ortopedista en el codo hemos trabajado en las rodillas y demás, pero se puede hacer un proceso de descarga inteligente y que no sea tan fuerte”.

Para concluir, contó que en sus próximos objetivos son hacer parte de la mayor cantidad de ediciones en la Copa Mundo de BMX y luchar por estar en los próximos Juegos Panamericanos: “Acabo de llegar, hice 8 carreras este año y no estaba acostumbrada a eso. Me van a ver en todas las Copas del Mundo, empezando en Turquía, luego Holanda y Argentina. Juegos Panamericanos, están viendo si mandan a los élite a los Centroamericanos y del Caribe, si los mandan me encantaría representar al país ahí, si no lo hacen estaré en Europa”.