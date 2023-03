“Me gustaría que me recordaran por mi sencillez, honestidad y transparencia”, Astrid Rodríguez, nueva ministra del Deporte

“Me gusta que me digan la profe Bibi”, dijo la nueva jefe de Ministerio del Deporte, quien tomó posesión del cargo tras la destitución de María Isabel Urrutia.

Durante su presentación oficial a los medios de comunicación, la funcionaria hizo un homenaje especial a los maestros de Colombia: “Un reconocimiento a los colegas del gremio de la educación física y muchos compañeros que me han mandado mensajes. La confianza que nos ha dado el presidente y quiero convertirlo en el Ministerio de las buenas noticias y generar muy positivas”.

Astrid Bibiana Rodríguez es maestra en educación física, investigadora y docente universitaria con experiencia en la formulación de políticas públicas en educación física, deporte y recreación, gestión de proyectos educativos y construcción de redes académicas de cooperación internacional para la investigación con aliados en Brasil, España, México, Chile, Canadá. También cuenta con experiencia en la dirección y diseño de programas académicos de pregrado e investigaciones financiadas con recursos locales e institucionales.

Presidente Gustavo Petro posesionó a la nueva ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. - Foto: Presidencia

Por su trayectoria, dijo estar “orgullosa y a al servicio de todos” al asumir el cargo y pidió a los medios de comunicación no solo hablar de deporte de alto rendimiento: “Hablemos del deporte, la recreación y la actividad física. No solo hablemos de deporte, esa es nuestra misionalidad”.

“El deporte de alto rendimiento puede esperar todo nuestro apoyo. Los vamos a apoyar como embajadores de nuestro país. Que el deporte de élite siga siendo la identidad colombiana. Que tengamos más representantes en el futuro”, indicó.

María Isabel Urrutia, ministra del Deporte. Bogotá, agosto 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La cartera deportiva se encuentra actualmente envuelta en un escándalo de contratación, según denunció el periodista Daniel Briceño.

“Desde que el Presidente Gustavo Petro anunció la salida de María Isabel Urrutia como Ministra del Deporte se han firmado 264 contratos por $23.920.982.500 en ese Ministerio. Muchos han sido oficializados a media noche. Todo es contratación directa”, indicó en Twitter el comunicador.

Por eso, Astrid Bibiana comentó en qué condiciones recibe el Ministerio. Aunque su respuesta fue prudente y no quiso adelantarse a ningún detalle sin antes hacer el empalme, resaltó lo siguiente. “Es necesario hacer el empalme, estoy llegando y me posicioné ayer. Nos centraremos a mirar que está pasando y a trabajar con ahinco”.

#ALERTA Desde que el Presidente Gustavo Petro anunció la salida de Maria Isabel Urrutia como Ministra del Deporte se han firmado 264 contratos por $23.920.982.500 en ese Ministerio.



Muchos han sido oficializados a media noche. Todo es contratación directa.



Abro hilo corto pic.twitter.com/Clu3lyBvqU — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 6, 2023

Los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 han tenido un escándalo de irregularidades en contrato de obras de escenarios deportivos. Las justas fueron asignadas al Eje Cafetero. Astrid Bibiana se refirió al tema como uno de los que más trabajo le demandará.

“Tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos que atender rápidamente. Nos pone retos importantes y estoy muy positiva. Lo más importante es esperar que nos dicen los entes de control y es una misionalidad. Les pido un poco de calma, mi misión es dar respuestas rápidas a las alertas con Juegos Nacionales y Paranacionales”, se comprometió.

La nueva jefe del deporte confesó la especial petición del presidente Gustavo Petro.

“Alianzas con el Ministerio de Educación para fortalecer la base de la educación deportiva. Alianza con el Ministerio de salud, para trabajar en salud preventiva y apostarle a los adultos mayores. Seguir manteniendo y empoderar a nuestros deportistas como embajadores del país. Es equilibrar quizá y dar a conocer lo que se ha venido trabajando”, confesó.

Astrid Rodríguez aún no se ha posesionado en el Ministerio del Deporte - Foto: Universidad Pedagógica

A los colegas de su gremio educativo les envió un especial mensaje. “Si se puede estudiar, vale la pena. Llegué aquí por los mérito del estudio. Quiero luchar por educar” y comentó como le gustaría que la recordaran a su salida.

“Me gustaría que me recordaran por mi sencillez, honestidad, transparencia y por el saber. Me gustaría que haya más maestros en educación física en la básica primaria. Que esta materia se vea como un saber y no quedar en los colegios e instituciones de segunda mano”, admitió.

La relación del Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte se resquebrajó en la anterior administración, pues María Isabel Urrutia decidió dar todo el presupuesto a las federaciones. Rodríguez prometió sanar las diferencias.

“Importantísima, abrir relaciones, abrir perspectivas, escucharlos en el Comité Olímpico. El deporte es una industria y por eso estableceremos relación con el Ministerio de industria y comercio para mover la economía en el campo deportivo”, advirtió.

Astrid Bibiana Rodríguez, nueva Ministra del Deporte en su presentación. - Foto: SEMANA

Una de las promesas que se quedó sin cumplir fue la realización de la Liga Femenina de un año: “Miraremos con calma el tema no solo es mirarlo como un espacio, sino como empoderamiento en el deporte, su paridad con los hombres”.

La funcionaria concluyó diciendo que no le va a quitar la lupa a la Federación Colombiana de Fútbol aunque sea una entidad privada. “Estaremos atentos como una de nuestras 37 funciones, acompañar, vigilar y controlar en el campo deportivo y a las conversaciones con la Federación”, finalizó ante los medios de comunicación.