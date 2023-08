Nuevo comienzo para Falcao: técnico del Rayo anuncia sorpresiva noticia que le cae de perlas al colombiano

La batalla por el puesto arranca a favor de Falcao, aunque todo dependerá de cómo se encuentra su olfato goleador en el arranque de la campaña. “Es verdad que venía de no disputar muchos minutos la temporada pasada, pero ahora ha empezado prácticamente de cero y estamos contentos con él, como con cualquier otro jugador que está en la plantilla, no quiero diferencia en este caso para nada. Si tengo que decirlo, la verdad que estoy muy contento con Radamel, con su actitud, con su disposición, con todo lo que hace también el día a día”, sentenció.

A pesar de tener a Falcao como alternativa, el técnico español considera que deben fichar un delantero más antes del cierre del mercado el próximo 31 de agosto. “No quedan muchos movimientos. Falta un ocho y un nueve. No está bien que se empiece la Liga y no se cierre el mercado. No tiene sentido. Esto es como el horario, no depende de nosotros. Ojalá algún día pueda cambiar. No sé si es adulterar, pero no es muy lógico”, aseguró.