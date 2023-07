Video | El emocionante recibimiento y ovación de los hinchas del Porto a Falcao García

Con 37 años de edad, Falcao pisó nuevamente el césped del Estadio do Dragão para recibir una calurosa ovación de los apasionados aficionados de los dragones. Durante este especial momento, se proyectaron en las pantallas algunos de sus momentos más destacados con la emblemática camiseta azul y blanca.

No olvidaré nunca este día. Muchas gracias por tanto cariño. Los llevo en mi corazón 💙 https://t.co/0jEMFPTviz

| Foto: Corbis via Getty Images

Radamel Falcao levantando el trofeo de la Europa League en 2011.

Porto logró el empate con un agónico gol

El segundo tiempo no empezó como deseaba el Porto, ya que en el primer cuarto de hora no lograron llegar con peligro al arco rival. Sin embargo, a la hora de partido, el árbitro Vítor Ferreira señaló un penalti dudoso a favor de los locales por una falta de Isi Palazón. Dimitrievski se volvió a lucir al detener el lanzamiento desde los once metros a Taremi.