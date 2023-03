¿Papá de Millonarios? El sorprendente dato de los partidos que Tolima lleva sin perder ante los azules

Después de toda la polémica que se generó por el ataque de un hincha contra Daniel Cataño, el partido de la fecha 4 de la Liga Betplay entre Deportes Tolima y Millonarios se llevó a cabo con empate a un gol en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Los azules estuvieron por arriba del marcador en gran parte del partido por el autogol de Leider Riascos; sin embargo, Diego Herazo empató en el tramo final con un violento remate de tiro libre que venció la resistencia del portero Juan Moreno, indiscutible figura bajo los tres palos en reemplazo de Álvaro Montero, que apenas regresó de su convocatoria a la Selección Colombia en Asia.

Tolima vs Millonarios - Fecha 4 - Foto: Millonarios Oficial

El resultado le sirvió al Tolima para ingresar al grupo de los ocho en lugar de Santa Fe y alargar la ‘paternidad’ sobre Millonarios de la que ya se hace eco en la ciudad musical. Con esta igualdad se completaron 15 partidos consecutivos sin perder, contando juegos de local y visitante, con un balance de nueve empates y seis victorias.

La última vez que ganó el cuadro embajador data del año 2017, exactamente en la fecha 5 del primer semestre, cuando golearon 3-0 al vinotinto en Bogotá con goles de Santiago Mosquera (2) y Ayron del Valle.

Desde entonces han pasado enfrentamientos por temporada regular, cuadrangulares e incluso una final, que quedó en manos del Tolima gracias a la espectacular presentación de Juan Fernando Caicedo para conseguir la tercera estrella en el 2021.

BOGOTA - COLOMBIA, 20-06-2021: Juan Fernando Caicedo del Tolima celebra después el primer gol de su equipo durante partido por la final vuelta entre Millonarios F.C. y Deportes Tolima como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 - Foto: VizzorImage/ Gabriel Aponte / Staff

Gamero considera justo el empate

Lo curioso es que este miércoles a Millonarios solo le faltaron cinco minutos para poder llevarse los tres puntos de Ibagué, donde no gana hace más de diez años. El gol de Herazo derrumbó la ilusión de los embajadores, que se refugiaron en la noche inspirada de Moreno para mantener la ventaja mínima en el marcador hasta el minuto 85.

En rueda de prensa, Alberto Gamero, entrenador del elenco capitalino, admitió que Tolima mereció el empate. “Fue un partido de mucho ritmo. Pitó el mejor árbitro del país, le dio mucho ritmo. Sabíamos que el partido podía ser así”, analizó en primera instancia.

“En el segundo, Tolima nos obligó a defendernos, lo hacíamos bien y ellos tenían la media distancia, además de los centros. Fue un juego donde los dos buscaron el resultado. Tolima se nos vino encima, por el contexto, es justo el empate”, añadió.

Gamero consideraba clave ganar en Ibagué para tener la tranquilidad de poner un equipo alternativo el sábado en Bucaramanga, pensando en el debut en Copa Sudamericana frente a Defensa y Justicia. “Cuando íbamos ganando, no hicimos cambios para defendernos. El rival también nos obliga. Miraremos, mañana vamos a Bogotá y jugamos el martes. Tenemos un grupo de jugadores y será imposible que este grupo viaje a Bucaramanga, juegue y luego lo haga contra Defensa y Justicia, vamos a mirarlo”, indicó.

Daniel Cataño pudo jugar de regreso en Ibagué. - Foto: Dimayor

Hernán Torres, técnico del cuadro local, en cambio, se fue con el ‘sinsabor’ de haber podido ganar. “El equipo hizo un gran trabajo, enfrentamos a un gran rival. El equipo querido por toda Colombia, como es Millonarios. El equipo se comportó a la altura, al nivel de equipos de esa categoría como Millonarios”, elogió.

“No me voy tranquilo, no me voy tranquilo, no me voy tranquilo. El equipo hizo méritos para ganar el partido, no me voy tranquilo, hoy tuvimos la construcción de juego. Hoy hubo construcción de juego por donde usted quiera ver, desde el primer minuto hasta que finalizó el juego. Construimos por todo lado; fútbol, fútbol, fútbol. El arquero las tapó, otras las erramos, hasta que entró la que menos pensábamos”, finalizó.