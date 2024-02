Papelón de la Selección Colombia provocó remezón en Caracol y RCN; hicieron varios cambios

La eliminación prematura de la Selección Colombia del Preolímpico generó que Caracol y RCN tomaran la difícil decisión de no presentar el compromiso contra los bolivianos por sus señales tradicionales, sino por las alternativas (HD2).

“RCN, qué mal. Vieron que Colombia ya estaba eliminada y no trasmitieron el juego”; “RCN abandonó a la Selección preolímpica, tras dos derrotas no le trasmitió más los partidos”; “RCN no siguió transmitiendo los partidos del Preolímpico”, fueron algunos comentarios que escribieron en X (Twitter).