Para Alfredo Arias “no fue para nada difícil” dejar a un Santa Fe que ya le tendría reemplazo

En las últimas semanas, el fútbol colombiano ha vuelto a coger vuelo tras el auge que venía teniendo el Mundial de Qatar 2022. Con la consagración del Deportivo Pereira, el balompié nacional ha vuelto a ser noticia por los fichajes que se han venido produciendo, donde Nacional, Millonarios y Once Caldas han sido los primeros en picar en punta por mejorar sus nóminas, por su parte, Independiente Santa Fe es un histórico aún dormido en este ítem y por el momento se encuentra resolviendo de manera prioritaria el técnico para la campaña 2023.

La salida del uruguayo Alfredo Arias, de manera sorpresiva del equipo, hizo que todos los planes cambiaran y se tuviera que revisar quién tomaría las riendas del equipo antes de buscar fichajes. En las últimas semanas, se han venido colocando varios nombres sobre la mesa, algunos nacionales y otros del exterior, pero ninguno parece que ha terminado de convencer para que se dé el anuncio oficial.

Arias terminó su vinculo tras la eliminación de Santa Fe en el 2022-II. - Foto: Prensa Santa Fe

Entretanto, el ex estratega de los rojos ya arribó a su natal Uruguay donde decidió seguir su carrera con Peñarol. Aduciendo problemas personales, en su momento dijo que se iba de Bogotá, sin embargo, durante las últimas horas en su presentación con el cuadro del sur del continente reveló otras razones de su salida del ‘cardenal’ en el FPC: “No fue para nada difícil decidir sobre la llegada a Peñarol. Yo ya había definido que iba a volver al país a fines de este año tuviera o no tuviera equipo, a pesar de que me quedaba un año y medio más de contrato”.

Con una primera respuesta en la que molestó a los seguidores de Santa Fe, siguió hablando, pero ahora de lo que había logrado ver en las primeras sesiones de entrenamiento con su nuevo equipo: “Me encontré con mucha buena madera, con muchachos que tienen ganar de dar vuelta a la página y mirar hacia adelante. No importa quiénes fuimos antes, sino qué vamos a hacer a partir de ahora”.

Sus palabras las finalizó, enviando un mensaje esperanzador a la afición del equipo: “Vamos a intentar recuperar a ese Peñarol que tiene que ganar siempre y en todos lados. La historia de este gran equipo está basada en sacrificio y humildad, ojalá nos apoyemos en esos valores”.

“Vergonzoso”

Harold Rivera, Juan Cruz Real, Alejandro Restrepo, entre otros nombres, son los que se han escuchado por estos días en las toldas rojas, sin embargo, parece que el primero será quien tome las riendas del equipo por segundo periodo, tras lo hecho entre 2019 y 2021. Las conversaciones entre parte y parte se han dado durante las últimas semanas y de no suceder algo extraordinario, el anunció llegaría durante la presente semana, lo que de inmediato ha generado que la hinchada se pronuncie y califique de “vergonzoso” la vuelta del ibaguereño.

Durante este lunes, el presidente del club, Eduardo Mendez no se refirió al tema de entrenador, pero sí de refuerzos: “Todo es relativo, nosotros el año pasado trajimos a un ídolo nuestro como es [Wilson] Morelo. Hizo 19 goles. También trajimos a la figura del Pereira como es Wilfrido de la Rosa, que no le ha ido bien y esperamos que el otro año le vaya mejor y nos rinda”.

El nombramiento de Harold Rivera es vergonzoso, vergonzoso, no tiene otro calificativo. — Diego González (@piojo1948) December 12, 2022

Ante los movimientos rutilantes de su rival de patio, Millonarios, quienes contrataron a Castro y Uribe, dijo: “Ojalá les vaya bien. Deseo que les vaya bien para que haya mejor espectáculo en Bogotá”. Sobre el segundo, agregó que” venía receso de un año y ojalá le vaya bien”.

“Estamos trayendo jugadores con base a nuestra necesidad. Venimos cumpliendo nuestras obligaciones y ojalá pudiéramos traer jugadores importantes. Cada año estamos contratando y compitiendo”, finalizó.