Eduardo Méndez arremete contra Omar Pérez y enciende la polémica: “nunca se acercó a pedir ayuda”

El pasado sábado 10 de diciembre, uno de los mayores ídolos en la historia de Independiente Santa Fe, como lo es Omar Pérez, puso fin a su historia con un partido de despedida que contó con la presencia de varias figuras que hicieron parte de su carrera. Futbolistas como Gerardo Bedoya, Luis Carlos Arias, Juan Fernando Quintero, Alfonso Cañón, entre otros brindaron un espectáculo en el estadio El Campin que contó con la presencia de más de 20 mil personas.

No obstante, el propio Omar Pérez decidió encender la polémica en este juego al mandar una indirecta a la actual presidencia del club, la cual es encabezada por Eduardo Méndez. “Aunque algunos nos quieran borrar de la historia de Santa Fe, siempre estaremos con ustedes”, lanzó el exjugador argentino, dando a entender que Méndez no brindó la mano para su despedida.

Tras su mensaje, la hinchada cardenal insultó con gritos al presidente del club, dejando su malestar presente por su dirigencia en este que es su segundo ciclo.

"Más allá de que existan personas que nos quieran eliminar de la historia".



"Más allá de que existan personas que nos quieran eliminar de la historia".

Méndez responde

Tras el revuelo que generaron las palabras del 10 cardenal, el propio Eduardo Méndez decidió romper el silencio y dar su propio versión sobre lo sucedido con Omar Pérez. En charla con la emisora W Radio, el actual dirigente aseguró que el exjugador nunca “se acercó al club para pedir ayuda sobre su despedida”.

“Primero que todo, quiero manifestar que Alfonso Cañón es estandarte nuestro, usa nuestros uniformes, recibe un aporte económico mensual, entonces no veo por qué él no pueda usar la camiseta de Santa Fe. Ahora, el día 30 de noviembre, se me acercó por primera vez el señor Gonzalo Villalón, que es un empresario, y me manifestó que iban a hacer un partido de despedida de Omar Pérez, pero a mí no me invitaron ni me llamaron para hacerme partícipe de ese partido. No hay un requerimiento donde pidan usar la camiseta. No son 15.000 ni 20.000 los santafereños que en algún momento le tenemos que agradecer a Omar Pérez, son muchos más los que no pudieron ir”, aseguró.

Méndez aseguró que este juego de despedida lo vio más como “un negocio para recaudar fondos, pero nunca se me acercaron oficialmente. El señor Omar Pérez, a quien yo admiro, respeto y le agradezco todos los títulos que nos dio, nunca se acercó a las instalaciones del club a solicitar que le ayudáramos en un espectáculo privado que él hizo junto a un empresario”.

Méndez no se guardó nada y juró por su madre que “él nunca se acercó a pedir colaboración. No voy a mentir y poner la memoria de mi madre en medio. Que se le deba plata es mentira; por el contrario, al señor Omar Pérez se le dio aproximadamente un millón de dólares de las arcas de Santa Fe para reconocerle lo que había hecho. Los anteriores directivos, incluso, prefirieron darle esa donación antes de pagar unas deudas que todavía están pendientes”.

“Reconozco a Omar como exjugador, le agradezco todo lo que nos dio. sé que es un buen empresario porque hoy tiene una escuela de formación y un restaurante y este es un negocio más que organizó para recoger fondos para beneficio propio. Santa Fe no le debe un peso”, agregó el dirigente.

Finalmente, Méndez insistió que el argentino nunca se acercó a la instalaciones del club después de su salida. “Él llevó la comunicación y yo no obstaculicé ni prohibí. Dije que todo el que quiera puede ir. La verdad, fueron muy poquitos, 18.000 hinchas, creo. Fueron muy poquitos para lo que se debía agradecerle. Pero si a ti no te invitan a una reunión, ¿tú vas a asistir? Yo no voy a aparecer en el matrimonio de mi mejor amigo si él no me invita”, concluyó.