Todo listo para el último partido en Bogotá del futbolista Ómar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe

Ómar Sebastián Pérez ha sido uno de los jugadores más laureados y apreciados por la afición de Independiente Santa Fe. Hizo parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2015, siendo una pieza clave en el equipo y referente en ataque. También consiguió ligas y copas en Colombia, la Copa Libertadores con Boca Juniors y el campeonato argentino con el club xeneize.

Su trayectoria

Pérez debutó en el 2000 de la mano de Boca Juniors, siendo parte de la titular durante un tiempo antes de una lesión de rodilla. Jugó allí hasta 2003, siendo campeón del Torneo Apertura y de la Copa Libertadores. Luego, vistió la camisa de Banfield.

Al año siguiente tuvo su primera experiencia en el fútbol colombiano, concretamente en el Junior de Barranquilla, en el cual ganó un campeonato y disputó la Libertadores. Por sus actuaciones fue traspasado a Jaguares de Chiapas, pero por la falta de minutos volvió al club tiburón.

Independiente Santa Fe

Su paso más recordado y en el que estuvo mayor tiempo fue en Independiente Santa Fe. Arribó al equipo bogotano en 2009, año en que aportó a la obtención de la Copa Colombia, tras varios años en los que no se conseguían títulos.

Dos años después, con la presencia de otros nombres experimentados, Santa Fe logró llegar por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa Sudamericana, cayendo contra Vélez Sárfield. Su buen nivel permitieron que continuara más año vinculado al equipo, haciendo del 2012 un año memorable para los cardenales.

#TB 36 años, 6 meses y 24 días no lograron apagar nuestra FE

15.07.2012 - INDEPENDIENTE SANTA FE CAMPEÓN DE COLOMBIA#León37AñosTeEsperé pic.twitter.com/eCpZ1kFiZC — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 16, 2017

La escuadra bogotana llevaba más de dos décadas sin levantar el título liguero, siendo una de las principales apuestas del equipo para este año. Desde un partido contra Millonarios -su rival de patio-, el club (con Ómar Pérez a la cabeza) trazó el rumbo para conseguir el campeonato. Finalmente, luego de 37 años y con él siendo el goleador del equipo, Santa Fe obtuvo el título del Torneo Apertura.

En diálogos para SEMANA, el periodista Alejandro Pino sostuvo que “sin lugar a dudas el primer (momento) más destacado es el título del 2012. Primero porque básicamente fue recuperar la estrella para un equipo que no la lograba desde 1975. Después de afianzar unas buenas campañas, llega esa estrella. Entonces es un punto altísimo”.

Ómar Pérez hizo parte de la consagración de varios títulos de Santa Fe - Foto: Carlos Julio Martínez

A medida que pasaban los años, el argentino siguió siendo un jugador importante para el club y protagonista en la consecución de más títulos. Además, fue el protagonista de marcar un gol olímpico contra Atlético Nacional y marcar su gol 100 contra Millonarios. En el 2015, Santa Fe participó en la Copa Libertadores, llegando hasta la instancia de cuartos de final contra Internacional de Porto Alegre.

Aquel año sería significativo, debido a que el 9 de diciembre se conquistó la Copa Sudamericana, título internacional de renombre para los cardenales. Acompañado con jugadores como Juan Manuel Seijas, Sergio Otálvaro, Robinson Zapata o Yulián Anchico, por mencionar algunos; Pérez fue campeón del torneo.

Pino expresó que la Sudamericana fue, junto con el campeonato del 2012, otro de los puntos altos de la carrera de Pérez en Santa Fe. “Él fue parte clave, fue el primer cobrador en la definición por penales. Él siempre fue la guía en ese momento histórico que va del 2009 hasta el 2016. Todo tiene que ver con él”, afirmó.

“Alegría, disfrutar este momento. Santa Fe es un club para sufrir y no podía ser de otra forma. Aprovechar de esta alegría porque veníamos de perder una final hace poco. Queremos ganar lo que jugamos, pero hay veces que no se da. Hoy Dios me da este obsequio que lo guardo en el profundo de mi corazón”, expresó al borde de las lágrimas el jugador argentino aquel día, luego de salir vencedores en la tanda de penales contra Huracán.

Tras esta obtención, Pérez siguió con el equipo hasta finales de 2017, luego de la final perdida contra Millonarios. Fue presentado en 2018 con Patriotas Boyacá. Aunque su regreso a Independiente Santa Fe se dio en 2019, año en que marcó el final de su etapa con los colores rojos del club bogotano.

Legado

“Estamos hablando del último gran ídolo de Independiente Santa Fe”, comentó Pino al describir el legado del jugador argentino para el club.

“Que los más jóvenes tengan la posibilidad de decir “es que mi ídolo es Ómar Pérez”, así como los mayores decían “es que mi ídolo es Alfonso Cañón”... es absolutamente incomparable”, agregó. También afirmó que el fútbol mostrado, los títulos obtenidos y, en especial, la fidelidad con el equipo fueron los elementos que dejaron la imagen de Pérez en el cariño de los hinchas de la escuadra bogotana.

La trayectoria de Pérez puede compararse con Alfonso Cañón, símbolo de la época antigua de Independiente Santa Fe. Ambos jugaron, puntualiza Pino, como volantes de armado, aunque con condiciones diferentes y características únicas, pero siendo importantes en la historia del club.

Su partido de despedida

Llamada ‘El último Tango’, el partido de despedida y homenaje de Pérez se realizará este sábado 10 de diciembre a las 7 la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá; contará con la participación de exjugadores como Leíder Precado, Yulián Anchico, Germán Centurión, Sergio Otálvaro y Luis Carlos Arias, quienes fueron excompañeros del argentino.

También participaran jugadores como Giovanni Hernández, Martín Arzuaga y Macnelly Torres. El partido constará de tres tiempos de media hora, en los cuales Pérez vestirá diferentes camisetas en honor a los clubes donde jugó, como el caso de Atlético Güemes y Boca Juniors.