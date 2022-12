Santa Fe se desmantela tras la eliminación de Liga: primeras salidas y líos salen a la luz

Independiente Santa Fe certificó la noche de este miércoles, 30 de noviembre, una nueva eliminación en su historia; esta vez quedó cerca de conseguir el cupo a la gran final del fútbol colombiano, pero su inconsistencia en algunos partidos le impidió sumar los puntos necesarios para quedar como el primero del grupo que pertenecía, en donde el Deportivo Pereira fue el más fuerte y dio la sorpresa.

Con el año terminado para el conjunto capitalino, empezaron a darse las primeras noticias y reacciones de cara a un 2023 en donde la escuadra deberá pensar en estructurar un nuevo proyecto, luego de conocerse que el timonel uruguayo, Alfredo Arias, dejó el barco hace algunas semanas por decisiones personales y asuntos familiares que desea tener al tanto en su país.

En la rueda de prensa postpartido ante Millonarios, donde se certificó su último partido, explicó: “Me deja las mejores sensaciones y agradecimiento. Mi papá va a cumplir 90 años y voy a estar con él. En la vida hay que ser agradecido. Yo doy gracias a Colombia, Deportivo Cali y a los trabajadores”.

A la par de esto, también aceptó que su despedida no es completa ante una institución que entre sus posibilidades, le brindó lo mejor: “Ahora igual. Es difícil irse cuando me han respetado tanto, me han ayudado tanto los vecinos, agradecimiento a todos, a la gente de Santa Fe que hoy vino y nos alentó. Mis jugadores han sido tan valientes que a pesar de no ser candidatos de nadie acá estuvimos. Merecen tener la camiseta de Santa Fe”.

Sin la posibilidad ya de revertir el panorama de la eliminación, quiso exaltar lo que en su momento y en su concepto se alcanzó a hacer bien para cumplir los objetivos: “Pienso que jugamos bien. Jugamos bien contra Junior allá; jugar bien tiene diferentes formas. El equipo hizo buen partido, tuvo la pelota. En Pereira defendimos muy mal, pero jugamos bien. Con pelota bien. Hoy hicimos un buen partido ante un rival que para mí fue el mejor equipo. A veces no gana el mejor”.

Tras estas declaraciones, la salida con cabeza baja del estadio de algunos jugadores por no lograr el cometido y haber defraudado a la hinchada que se tuvo que conformar con un cupo por reclasificación a la Copa Sudamericana de 2023, se empezaron a revelar las primeras informaciones sobre cambios en la plantilla del ‘cardenal’.

El presidente Eduardo Méndez junto al actual técnico Alfredo Arias. Foto: Independiente Santa Fe. - Foto: Foto: Independiente Santa Fe.

El panorama, según la información que ha empezado a rondar en redes sociales, no parece ser alentadora; Carlos Villamil, periodista de DirecTv, puso en la noche del miércoles el siguiente texto: ”Cerca de 7 cartas de no renovación recibieron jugadores como Matías Mier y Edwin Herrera, esa era la intención si no de clasificaba a la final”, además, agregó a la lista “otro sería Carlos la “Roca” Sánchez”, que al final de cuentas sería pensar en que gran parte de la columna vertebral del equipo estaría saliendo de la institución.

Por otra parte, también podrían darse sensibles bajas en dos zonas vitales que cuentan con nombres de experiencia, uno de ellos sería Leandro Castellanos, quien desde hace algunas semanas hace trabajos de recuperación de una lesión y no tendría asegurada su continuidad en la portería tras el buen desempeño de José Silva en su reemplazo, además de la posibilidad latente que otro arquero esté en lista para ser fichado.

No te preocupes se te va a cumplir el sueño.👍🏽 https://t.co/w3arQf1quJ — Wilson David Morelo (@Wilsonmorelo19) December 1, 2022

El otro nombre en la puerta de salida sería Wilson Morelo, quien durante este jueves le respondió a una seguidora “no te preocupes se te va a cumplir el sueño”, refiriéndose al comentario “PARA MÍ, deben salir: Gutiérrez, Morelo, Mier, De La Rosa y Perea. No sé si se me escape alguien más”.

Finalmente, a la par que se daría salida masiva de nombres, la hinchada puede conformarse con que ya se hace casi oficial la contratación de dos jugadores de Cortuluá, más un volante de Envigado de renombre.