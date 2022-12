“Ojalá podamos festejar como en el 86″: el mensaje de Maradona al que se aferran todos los argentinos en Qatar 2022

La Argentina comandada por Lionel Messi se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la primera posición del grupo C después de imponerse 2 goles por 0 ante su similar de Polonia. Los suramericanos se recuperaron de la derrota en la primera jornada ante Arabia Saudita y sumaron 6 puntos.

A pesar de perder ante la albiceleste, la escuadra europea también estampó su nombre en la siguiente ronda del certamen orbital tras alcanzar un total de 4 unidades.

Argentina medirá fuerzas ante Australia el próximo sábado 3 de diciembre a las 2 p. m. (hora colombiana) y Polonia hará lo propio ante Francia el domingo 4 del mismo mes contra la selección francesa.

Teniendo en cuenta el compromiso de los suramericanos, los hinchas argentinos esperan con mucha ilusión este partido y se aferran a un video realizado con inteligencia artificial en el que se le ve a Diego Maradona ofreciéndoles unas sentidas palabras a los aficionados de la albiceleste.

“Antes de despedirme, me gustaría decirles que el fútbol sigue siendo el deporte más lindo y más sano del mundo.Espero que el fútbol nos vuelva a dar una alegría a los argentinos. Ojalá que podamos volver a festejar como en el 86, nos lo merecemos. Nos lo merecemos, muchachos. Y les pido un favor: no me olviden, porque yo a ustedes los llevo en mi corazón“, dice el ‘Pelusa’ en el video.

Todos los argentinos esperan que como en la Copa de México 86, esta escuadra pueda volver a levantar el título Mundial.

La Fifa propone celebrar el ‘Día de Maradona’ en cada Copa del Mundo que se realice

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), Gianni Infantino, propuso el pasado 25 de noviembre celebrar en cada una de las próximas ediciones de la Copa del Mundo el ‘Día de Maradona’. Para muchos hinchas a nivel global, Diego Armando es una figura “inmortal” en el mundo del deporte.

“Maradona es inmortal, está con nosotros. No solo debemos rendir homenaje, sino también celebrar a Diego. De hecho, me gustaría que de ahora en adelante, en cada mundial, tuviéramos un día para celebrar a Diego Armando Maradona.

Porque lo que hizo este hombre para enamorar a la gente enamorada de nuestro deporte... Muy pocos, quizás nadie más, hizo lo que él hizo”, afirmó el mandatario en un homenaje en Doha por el segundo aniversario de la muerte del legendario jugador, junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En dicho evento, organizado por la misma Conmebol, también se plantó un árbol simbólico llamado Árbol de los Sueños, ante la presencia de los campeones con Argentina en México 1986: Sergio Batista, Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Ricardo Bochini, Nery Pumpido, Ricardo Giusti y Héctor Enrique.

Así como los que levantaron la copa con 1978 con la albiceleste: Ubaldo Fillol, Alberto Tarantini, Ricardo Villa, Daniel Bertoni, Omar Larrosa y Mario Kempes.

“Estoy muy contento y orgulloso de que Diego volviera a estar con nosotros en el Mundial de Rusia, donde tuve el honor de hablar con él personalmente, de crear una relación de amistad”, recordó Infantino en su intervención.

El presidente de la Fifa destacó que Maradona tenía una “sinceridad y un carisma único. Solía decir cosas, a veces, muy simples, pero con un impacto enorme. Nos hubiera gustado estar con Diego en este Mundial, pero está en todos nuestros corazones, Me gustaría felicitar a todos esos campeones que están aquí para compartir este emotivo momento. Viva Diego”, concluyó Infantino