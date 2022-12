Gamero, furioso por la eliminación de Millonarios y arma polémica al dudar de la honestidad del Pereira

Millonarios necesitaba vencer a Independiente Santa Fe para clasificar a la final de la Liga Betplay 2022-II, sin embargo, solo le alcanzó para empatar al último minuto, momento para el que Pereira ya ganaba tranquilamente en Barranquilla y saboreaba su histórica clasificación, que se celebró por todo lo alto en la ‘perla del otún’.

Los embajadores estuvieron más de 20 minutos por debajo del marcador, luego de que Jefferson Rivas, recién ingresado en lugar de Wilson Morelo, marcara el tanto de la apertura para los cardenales al 72′.

Al verse debajo del marcador, el equipo de Alberto Gamero apretó el paso e intentó poblar el campo rival, con la mala fortuna que Macalister Silva se iría expulsado por una patada sobre Andrey Estupiñán. Ahí el partido se abrió y se convirtió en un golpe tras golpe, que terminó ocasionando el empate de Diego Herazo al 90+3′.

Al azul le faltaba un gol, pero ya no había tiempo. El árbitro Andrés Rojas marcó el final, sentenciando que Millonarios perdía la oportunidad de clasificar a otra final, creando debate otra vez sobre el éxito del proyecto que ya cumple su tercer año bajo las órdenes del estratega samario.

“Sorpresivamente”

En rueda de prensa, Gamero se mostró contento por el balance del año en general, que acabó con el título de la Copa Betplay, aunque la gran ilusión de la hinchada era bordar una nueva estrella en su escudo. “No conozco la palabra fracaso, no me gusta. Fracasa el que no intenta hacer las cosas. El fútbol tiene resultados. Pierdes, ganas o empatas. Perder un partido no es fracaso. Esa palabra no existe en mi léxico porque yo trabajo”, respondió en primera instancia.

Millonarios se fue de ‘El Campín’ con el sabor agridulce de sentirse superior a su rival, aunque en términos generales fue un partido con opciones claras para lado y lado. “Teníamos un equipo para pelear y hoy lo demostramos. Teníamos equipo para ir nuevamente a la final y no se pudo. En esto tengo calma. Y sí, cada año hay que traer jugadores. Lo más seguro es que la directiva va a traer”, dijo al respecto de los refuerzos.

Pero la polémica se armó cuando tocó el tema de sus dos principales rivales en el grupo, Santa Fe y Pereira, que terminaron incidiendo a su forma en esta eliminación. “En el 1-1 dependíamos de un resultado en Barranquilla y sorpresivamente veo que Pereira gana 0-2 cuando hacía como 20 años no ganaba allá”, lanzó el técnico, acentuando sobre la “sorpresiva” victoria del ‘matecaña’ ante Junior con dos tantos del goleador del fútbol colombiano, también pretendido por los embajadores, Leonardo Castro.

Otro de los aspectos que Gamero destacó fue el estado de la cancha, recordando que tuvo recientemente el concierto de Bad Bunny con gran afluencia de público. “No lo vayan a tomar como excusa, pero hoy había una cancha en la que no se podía jugar bien el futbol y nosotros colocamos un equipo para jugar bien, mientras que Santa Fe puso un equipo para no dejarnos jugar bien”, indicó.

“Hoy la tristeza lo embarga a uno porque queríamos ir a la final, pero hoy no vamos a salir con la cabeza abajo. Completamos 62 partidos en el año, que es bastante y me parece que la campaña es buena”, agregó.

El plantel saldrá a vacaciones en los próximos días, aunque en las oficinas se seguirá trabajando para conformar una plantilla competitiva de cara a 2023. “Manejamos nombres y posiciones, pero no hay nada todavía seguro de lo que se está maneando. Hace un mes venimos trabajando en posibles refuerzos. Hemos hablado y estamos en conversación con algunos jugadores, vamos a mirar si está la posibilidad de cerrar esos nombres”, finalizó.