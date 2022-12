Pep Guardiola lanza contundente frase sobre Messi tras coronarse campeón del mundo; ojo a las palabras

El pasado domingo 18 de diciembre, el astro argentino Lionel Messi consiguió por primera vez coronarse campeón del mundo en su laureada carrera. El atacante fue determinante en el triunfo de la albiceleste, anotando dos de los tres goles, además uno de los penales decisivos ante Francia.

El título no solo le dio la gloria a Messi, sino también le ayudó a quitarse un gran peso de encima que llevó durante años al ser comparado con el mayor ídolo argentino, Diego Maradona. Es por ello que después de Qatar, para muchos, Messi ha sido considerado el mejor futbolista de su país en todos los tiempos.

Aunque el debate sigue latente y varios le dan la derecha al difunto Maradona de ser el mejor, Messi puso a dudar a más de uno con la obtención del título.

Lionel Messi besa la Copa del Mundo que conquistó con Argentina el domingo 18 de diciembre en Lusail, Qatar, tras imponerse por penales a Francia. - Foto: AP

Ante esta interminable discusión, el entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola reconoció que Leo Messi, recientemente proclamado campeón del mundo con Argentina en la Copa del Mundo de Qatar, “es uno de los más grandes de todos los tiempos”.

“Nadie puede dudar de que (Messi) es uno de los más grandes de todos los tiempos. Si no hubiera ganado el Mundial, mi opinión sobre él no cambiaría, pero es la última obra de una carrera increíble”, afirmó el técnico catalán, en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final de la Copa de la Liga ante el Liverpool.

Además, Guardiola avanzó que pronto regresará el campeón de los citizens Julián Álvarez, después de que varios internacionales ya se hayan incorporado a los entrenamientos. “Los jugadores que estuvieron en el Mundial están en mejor forma que los que se quedaron aquí. A Sergio (Gómez), Erling (Haaland), Riyad (Mahrez) y Cole (Palmer) les falta un poco de ritmo en comparación con Rodri o Akanji, por ejemplo. Ellos jugaron y nosotros nos fuimos de vacaciones”, subrayó.

Finalmente, el técnico, con contrato hasta junio de 2025, reconoció que el título que quieren es la Champions. “Mi etapa aquí no estará completa si no la ganamos, pero no es la única razón por la que renové mi contrato. Es el trofeo que no tenemos e intentaremos conseguirlo”, concluyó.

Messi define su futuro

Ya con todo el festejo en Qatar, Messi se concentrará en lo que será el resto de su temporada con el PSG, equipo con el que lidera la liga en Francia y además pelea en Champions League.

Ahora bien, durante el desarrollo del Mundial, el futuro de Messi en el cuadro parisino había estado en vilo, pues a pesar de tener contrato hasta mitad de 2023 aún no se había hablado de una renovación. Esta noticia empezó a ganar trascendencia en Europa, donde equipos como Barcelona, su casa, empezaron a preguntar por su situación.

Bajo este contexto, en las últimas horas desde suelo francés han confirmado que el PSG despertó y aprovechó el revuelo de Messi para renovar su contrato. Según reveló Le Parisien, el astro argentino ha dado su palabra durante el torneo a los dirigentes del club parisino para prolongar por un año más como mínimo el contrato que une a ambas partes hasta junio de 2023.

Pese a que el Barça intentaba convencer a Messi para que regresara al Camp Nou, no parece, según Le Parisien, que haya sido difícil convencer a Leo para seguir en el PSG. París le ofrece dos aspectos fundamentales: su familia es feliz en la capital francesa y el club le permite mantenerse al máximo nivel europeo, además de ofrecerle garantías para volver a conquistar la Champions League, que sería la quinta de su carrera tras las cuatro ganadas como azulgrana.