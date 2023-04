‘Pibe’ Valderrama rechazó violencia en los estadios y el actuar de la barra brava Los del Sur: “Que lo paren ya”

Los disturbios que protagonizó la barra brava Los del Sur en el estadio Atanasio Girardot tuvieron más impacto de lo que se hubiera podido pensar. Muestra de ello es que durante un tiempo indefinido Atlético Nacional no jugará en Medellín, y ya se empiezan a escuchar las voces de exfutbolistas pronunciándose sobre lo sucedido, entre ellos Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

El mítico ‘10′ de la Selección Colombia se refirió a la violencia en los estadios, como lo hicieron otras glorias del balompié cafetero, entre ellos el Tino Asprilla. Pero no solo se refirió al episodio de violencia en la previa del partido Atlético Nacional vs. América de Cali registrado el pasado 16 de abril, sino a otras escenas que captaron la atención los primeros meses de 2023.

Valga recordar que el pasado 12 de febrero, Alejandro Montenegro, un hincha del Deportes Tolima, ingresó a la grama del estadio Manuel Murillo Toro para golpear a Daniel Cataño, jugador de Millonarios. Por otro lado, el 18 de abril, fanáticos de Once Caldas invadieron la cancha del Estadio Palogrande para agredir a los jugadores, incluso con patadas voladoras, justificándose en lo cerca que está el equipo del descenso.

Atlético Nacional vs. América estuvo en vilo por hechos violentos en el Atanasio Girardot. - Foto: @Yulianasuaza84 @juandl84

En ese contexto, el Pibe Valderrama conversó con Gol Caracol para expresar su preocupación por la violencia en los estadios.

“El fútbol es paz. Nosotros estamos hablando de país y de paz, pero no queremos la paz, qué paz vamos a tener así. Y el fútbol es un medio para obtener paz, para tener buena convivencia, y ahora yo veo que está la vaina barro. En Ibagué, cuando le pegaron a Daniel Cataño, lo de Nacional y ayer vi el Partido de Manizales. Hay que pararlo ya”, expuso el exjugador.

Valderrama agregó que “a uno como jugador de fútbol no le gusta jugar sin público”, haciendo referencia al partido entre Atlético Nacional y Melgar (Venezuela) por Copa Libertadores, programado para este jueves. El club colombiano afrontará el partido en el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla, pero sin público, debido a los desmanes del fin de semana pasado.

El estadio metropolitano Roberto Meléndez será 'casa' de Atlético Nacional en Copa Libertadores, gracias a la autorización del alcalde Jaime Pumarejo. - Foto: SEMANA y Dimayor

“A puertas cerradas, porque en este momento estamos adelantando, como hemos dicho, la captura de 78 bandidos que serán imputados por homicidio y extorsión. Estamos buscándolos por toda la ciudad. Así que nuestra Fuerza Pública está concentrada en eso”, dijo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

Pimentel, menos “pacífico” que el Pibe en la situación

Que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, haya decidido no alquilar el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional, aunque no se conoce por cuánto tiempo, es una problemática para el equipo, más allá de que Barranquilla haya puesto a disposición el estadio Roberto Meléndez para el compromiso por Copa Libertadores.

Tan mediática ha sido la situación que algunos dirigentes del balompié colombiano han expresado su solidaridad con el equipo verdolaga. Tal es el caso de Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, hoy cuarto en la Liga BetPlay.

En conversación con Zona Libre de Humo, el dirigente cuestionó a Daniel Quintero por sus declaraciones tras los hechos del pasado domingo.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, dijo el mandatario de Medellín, palabras que Pimentel lamentó.

Daniel Quintero, blanco de críticas de Eduardo Pimentel. - Foto: SEMANA

Según el dirigente deportivo, parece que Quintero estuviera a favor de quienes protagonizaron desmanes debido a que Atlético Nacional decidió quitarles algunos beneficios económicos, como boletas gratis para asistir al estadio.

“Nosotros nos solidarizamos en absolutamente todo con Nacional y sus dirigentes. La alcaldía de Medellín prácticamente se le arrodilló a los delincuentes. Es vergonzoso lo que acaba de hacer el gobierno de Medellín”, comentó.