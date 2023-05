‘Pibe’ Valderrama revivió críticas a Juan Fernando Quintero, ¿tiene lío con el 10 de Junior?

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama es ídolo de Junior y la Selección Colombia, su incidencia en el fútbol nacional fue de las más importantes en la historia, por eso aunque ya no sea jugador sus declaraciones son una voz fuerte en todos los ámbitos.

Hace un tiempo no estaba tan activo como ahora, pues en las últimos meses temas de la Tricolor, el cuadro ‘tiburón’ y en general del fútbol nacional, hicieron que se le volviera a escuchar en los medios más importantes del país. En las últimas horas, hizo referencia a la última derrota de Junior y a Juan Fernando Quintero.

Sobre el 10, aclaró un rumor que se había formado luego de los amistosos con el equipo nacional donde hizo presencia el volante, pero no pudo estar por una lesión. Esa molestia física que se ha prolongado más de lo esperado, en ese momento le generó a JuanFer una dura crítica por parte del ‘Mono’.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero durante la última convocatoria de la Selección Colombia - Foto: FCF

“Esté el equipo como esté, primero es la Selección. Eso es así. Pero si estoy bien. Este pelao es bobo porque estamos arrancando un nuevo proceso y entonces ¿voy a ir lesionado para no jugar? Eso no lo entiendo. Si quiere ser bobo lo es”, sentenció en su momento por lo ocurrido con Quintero.

En su momento, por el lenguaje usado se abrió un sinfín de teorías que apuntaban a un lío entre Valderrama y Quintero, el ‘Pibe’ fue consultado acerca de esto por el programa ‘Deporte Espectacular’ donde contestó “no hubo problema con él (Quintero). Yo se lo dije. Cuando uno comete errores, a veces uno los comete sin mala intención, más cuando uno va a la selección, quiso estar en los partidos y no se pudo recuperar”.

Junto a esto, aseguró que por las experiencias vividas en su etapa como jugador, es que aseguró lo dicho hace un par de meses: “Uno sabe, porque es que uno vivió esto y más cuando los viajes son muy largos, que eso fue lo que pasó. Ahí está la prueba, no se ha podido recuperar de la lesión”.

El último partido de Quintero fue el 12 de marzo ante Envigado, desde allí se ha mantenido en un proceso de recuperación con bastantes altercados, sin embargo, según las informaciones de ‘Bolillo’ Gómez en la presente semana volvería a trabajos a la par del grupo, noticia que sería un gran aliciente para Junior luego de la derrota del fin de semana.

El 'Pibe' Valderrama visitó a la plantilla del Junior de Barranquilla. - Foto: Twitter: @JuniorClubSA

Sobre la dura caída ante el colero Once Caldas, el ‘Pibe’ también habló y fue sincero en decir que se jugó muy mal: “El problema no es el 2-0, el problema es que jugamos barro. Jugamos mal. Yo tenía rato que no veía jugar al equipo así. Muy mal y estamos peleando la clasificación”.

Intentando meter presión al equipo para una reacción, dijo que debían estar atentos en las jornadas que les restan para lograr la clasificación: “Se puede perder y hay maneras de perder, pero no podemos perder así. Ahora, si hay puntos, hay que ganarlos si queremos clasificar, porque si no hacemos 30 puntos quedamos afuera”.

Junior de Barranquilla agradeció a los seguidores que los acompañaron en el Metropolitano. - Foto: @JuniorClubSA

Con la esperanza de que sumarán todos lo puntos, puso la meta para entrar en las finales del fútbol colombiano: “Ahora el equipo jugó mal, se presentó un partido malo en un momento que no se debía. Pero hay 6 puntos y hay que luchar por esos 6 puntos. Como les dije anteriormente, con 30, se entra. Hay que hacer los 30 puntos”.

“El equipo jugó mal y cuando se juega mal hay que decirlo. Por eso fue que se perdió de esa manera”, terminó. El ‘Mono’ al igual que los aficionados de Junior, esperan que el próximo sábado ante Pereira en casa se dé el regreso de Quintero y la victoria, ambos necesarios para el equipo.