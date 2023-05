Sebastián Villa contestó al cántico “se va preso” de los hinchas de River Plate en el Superclásico argentino

Durante el más reciente fin de semana en el estadio Monumental de Buenos Aires se llevó a cabo el Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca. El juego que terminó con victoria del cuadro local tuvo presencia colombiana en ambas escuadras: Miguel Ángel Borja hizo parte de los de la banda cruzada, mientras que Sebastián Villa estuvo con los ‘xeneizes’.

Como suele pasar en estos compromisos, los ánimos estuvieron caldeados de principio a fin. Una de las escenas más fuertes que fue replicada en redes sociales tuvo en el ojo del huracán al atacante colombiano al servicio de Boca Juniors, quien recibió un sonoro cántico de todo el estadio donde le decían: “Villa se va preso, Villa se va preso”.

La razón para que la hinchada riverplatense se fuera en contra del colombiano además de la rivalidad de los equipos, es que en Argentina los delitos hacia las mujeres son condenados severamente. Cabe recordar que el extremo cafetero tiene en curso una denuncia, interpuesta años atrás por su expareja Daniela Cortés.

Sebastián Villa fue titular en el superclásico - Foto: Getty Images

Desde hace un par de semanas y aunque el caso pasó en 2021, fue que se empezaron a hacer las citaciones para que fuera el mismo jugador, quien diera sus argumentos en el caso. Precisamente, este lunes 8 de mayo Villa se presentó ante los organismos, de manera tajante señaló que es inocente: “El hecho que se me imputa, yo no lo cometí”.

En declaraciones entregadas al medio el Clarín de Argentina, el futbolista colombiano reveló lo que sucedía en ese momento con su pareja: “No era lo mismo, ser el Sebastián Villa del Tolima que el de Boca, que lo convocaban de la Selección Colombia. Quería las contraseñas de las tarjetas, me peleaba porque quería manejarme el Instagram, y yo le decía que no”.

Por otra parte, dio a conocer de movimientos bancarios que tuvo con su fortuna favor de su expareja: “Cuando se concreta la venta de Boca, es la primera vez que a mí me entra un dinero. De los 3,5 millones de dólares, a mí me queda un 8 por ciento. Como ella estaba en Buenos Aires y yo estaba entrenando, le hicimos un poder a su hermana, Cintia Cortés”.

Otro caso puntual contado por Villa, se dio tras la compra de un inmueble: “Ella se enojó porque yo no quise darle la firma para que ella fuera dueña del departamento. ‘¿Para qué vine yo a Buenos Aires si no voy a progresar?’, me decía. Al tiempo me enteré de que ese departamento que compró, estaba embargado”.

El colombiano sigue en el ojo de la polémica por acusaciones en su contra. - Foto: AP

Para finalizar nuevamente habló de su inocencia, de las múltiples actividades que hacía en pro de una buena convivencia con la mujer y terminó, asegurando que “nunca le haría daño a ninguna persona”. “Yo confío en Dios, yo llevaba a Daniela a la iglesia, hablo con Dios, todos los días le pido a Dios. Yo soy una persona inocente”, sentenció.

Cortés habría amenazada a Villa

Villa, además de lo antes mencionado habló de la supuesta amenaza que Cortés le hizo: “’Negro asqueroso, si vos no sos mío, no sos de nadie. Yo no quiero que esto termine mal’, me dijo. ‘Si usted no me da el vuelo privado para Colombia y 150.000 dólares, yo le daño la carrera’. Ahí yo me asusté mucho”.

Sebastián Villa, futbolista colombiano - Foto: AFP

Como testigo puso también a un extécnico y Juan Fernando Quintero, quien jugaba en ese momento en River Plate: “Mientras estoy hablando por teléfono, saco la maleta donde tenía el pasaporte. Cuando siento un estruendo, le hizo un rayón en el auto y era Daniela, que me tiró la maleta y me dañó todo el auto. Llamé a Miguel Ángel Russo y le conté que Daniela me había agredido, que me pidió dinero”.