Polémica en el fútbol mundial: Expertos opinan sobre la posible implementación de la tarjeta azul; ¿para qué se usaría?

“Expulsarán a los jugadores del campo durante diez minutos si cometen una falta cínica o muestran desacuerdo con un árbitro del partido”, reveló en exclusiva The Telegraph cuando dio a conocer la noticia de la tarjeta azul.

“Incluir la tarjeta azul no es bueno para el fútbol y los árbitros. Si hoy día se discute si era o no roja o amarilla, con una tercera tarjeta se va a presentar más caos, confusión y discusión. Si no son bien empleadas y se sacan por sacar, ni con diez tipos de tarjetas diferentes un juez podrá lograr mantener la disciplina y el control del partido”, dijo el analista y exárbitro José Borda.