Presidente de Santa Fe revela el técnico que quería fichar: no se dio por culpa de Marcelo Bielsa

Independiente Santa Fe logró respirar después de una semana caótica que cobró la cabeza de Harold Rivera. Después de la derrota frente a Atlético Nacional (0-2), el presidente Eduardo Méndez tomó la decisión de apartar al técnico tolimense y designar a Gerardo Bedoya como interino mientras encuentran el nombre idóneo para asumir el cargo.

Unas horas después de la destitución de Rivera, se supo que Méndez estaba buscando en el exterior, más precisamente en Uruguay, justamente de donde salió el único entrenador que le ha dado resultados en los últimos años, Alfredo Arias, hoy al mando de Peñarol.

Con el ‘ok’ de la junta directiva, el dirigente contactó con Jorge Giordano, actual director de selecciones nacionales en Uruguay, con quien, según comenta, hizo buena relación durante la visita del combinado charrúa a Bogotá en el Sudamericano Sub-20 disputado a principios de este año.

Apenas empezó a sentir que el ciclo de Rivera terminaría tarde o temprano, Méndez contactó con Giordano y le propuso la posibilidad de tomar el proyecto de Santa Fe, sin embargo, no se pudo concretar inmediatamente porque debía hablar con sus superiores en Uruguay.

Jorge Giordano fue técnico de Nacional (URU) entre 2020 y 2021. - Foto: Getty Images

Después de conversar con los directivos de la celeste, Giordano respondió a la propuesta de Santa Fe con un ‘no’ argumentado en la importancia de su cargo y la condición que puso Marcelo Bielsa para aceptar ser el nuevo seleccionador de Uruguay de cara a las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

“El profesor Giordano había manifestado su deseo de venir, pero una de las condiciones de Marcelo Bielsa era su continuidad en la Asociación Uruguaya de Fútbol”, confirmó Méndez este lunes en Los Dueños del Balón, descartando de una vez uno de los nombres que le interesaba para tomar el lugar de Harold Rivera.

Luego de recibir la respuesta negativa de su primera opción, el presidente empezó a estudiar algunas otras opciones que tiene sobre la mesa y que se multiplicaron justo después de la rueda de prensa en la que anunció la salida del cuerpo técnico. Entre los nombres que se relacionan con el cuadro cardenal están Santiago ‘Sachi’ Escobar, Hernán Torres y Leonel Álvarez.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. - Foto: Captura Pantalla Dimayor

Bedoya no está en los planes

Afortunadamente, la dirigencia de Santa Fe ha tenido unos días de tranquilidad para tomar la decisión gracias a la goleada que le propinaron al Atlético Huila y que les permitió regresar al grupo de los ocho antes de la fecha 20.

Esta contundente victoria (5-0) puso en incógnita que Gerardo Bedoya pudiera seguir si logra la clasificación a los cuadrangulares, algo que el mismo entrenador cortó de raíz basado en lo que ha conversado con el presidente.

Jugadores de Santa Fe celebran uno de los goles ante Huila - Foto: DIMAYOR

“Esto se dio de la noche a la mañana. Eduardo Méndez me dijo que entrenara estos partidos y le dije que no podía rechazar la oportunidad. No estoy pensando en seguir acá, Dios lo pone a uno en el lugar que él quiere. Estoy disfrutando de los partidos que me manifestaron”, dijo en rueda de prensa.

Esta será la primera semana de entrenamientos que podrá encadenar al frente de Santa Fe, pues antes del juego contra Huila solo tuvo un par de sesiones con todos los jugadores. “Me enfoqué en que los muchachos estuvieran tranquilos, más en lo emocional. Simplemente, traté de que estuvieran tranquilos, lo del profe Harold venía bien, pero los resultados no se dieron últimamente”, analizó.

“Hoy manifestamos y hablamos de qué rico que formáramos una familia. Los grandes grupos parten de ahí y se vio con el penal de Rodallega a Enamorado. Todos tiene una buena relación y tranquilamente pudo haber cobrado Wilson o Rodallega. Eso demuestra que estamos bien”, completó Bedoya, que también estará al frente del equipo para el juego de Copa Sudamericana en Argentina la próxima semana.