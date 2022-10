PSG ya le tendría reemplazo a Lionel Messi ante un eventual regreso al Barcelona

Para muchos amantes del fútbol, un sinónimo de esa palabra es Lionel Messi. El astro argentino se ha convertido en uno de los históricos del balompié y constantemente es protagonista de las noticias que tienen que ver con este deporte, sobre todo en épocas del mercado de fichajes.

Aunque se llegó a pensar que nunca saldría del Barcelona, el 8 de agosto de 2021 se despidió del club catalán entre lágrimas para tomar rumbo al París Saint-Germain, donde cumple con su segunda temporada de las dos firmadas.

Sobre ese contrato con el equipo francés, el argentino tiene la opción de extenderlo por una temporada más. Pese a haber un preacuerdo opcional, la decisión de Messi sería salir del PSG para reencontrarse con su verdadero amor.

Según Verónica Brunati, viuda del también periodista Jorge López, íntimo amigo de la Pulga, el argentino regresará a Barcelona una vez cumpla su contrato con el París Saint-Germain, a pesar de que la intención del grupo inversor catarí es ofrecerle una extensión multimillonaria para mantener el tridente del que hace parte junto a Neymar y Kylian Mbappé.

“1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça”, escribió Brunati el pasado 4 de octubre en su cuenta oficial de Twitter, abriendo una cantidad desenfrenada de comentarios por parte de las personas que saben su cercanía con el ‘10′ de la selección de Argentina, que este año podría disputar su último Mundial como futbolista profesional.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Ante de la posibilidad de no contar más con el astro argentino, el club parisino estaría trabajando en su reemplazo y se adelantaría a todo pronóstico para la temporada 2023/24.

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista portugués Bruno Andrade dejó entrever que la solución a la posible salida de Lionel Messi es João Félix, quien es compañero de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. “El PSG irá tras João Félix, sobre todo si pierde a Messi en 2023: ¿sí o seguro?”, fueron sus palabras en la red social.

PSG vai atrás de João Félix, especialmente se vier a perder Messi em 2023: sim ou com certeza? — Bruno Andrade (@brunoandrd) October 14, 2022

Y es que el atacante de 22 años no estaría del todo a gusto en el Atlético de Madrid porque no está recibiendo los minutos deseados por el técnico Diego Simeone, quien no lo ve como una pieza clave del equipo español.

De hecho, en su columna para Maisfutebol, Andrade expresó que “el Atlético de Madrid nunca trató a João Félix como un jugador de 120 millones de euros”, cifra que le pagaron a la Benéfica por los servicios del jugador luso.

Pero también expresó que “João Félix, por su parte, nunca se comportó como un jugador de 120 millones de euros”. Además, aseguró que en cuatro temporadas, que lleva con el colchonero, el Cholo Simeone no ha podido “sacar lo mejor de un delantero de enorme calidad y características únicas”.

Este análisis se compagina con las más recientes declaraciones del técnico del Atlético Madrid sobre João Félix, en las que aseguró que hay otros jugadores que están por encima de él por su actual nivel.

“En cuanto João vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesite en los partidos, a asociarse con el gol que lo tiene y lo necesitamos, va a jugar. En este momento hay otros compañeros que lo están haciendo mejor. Ojalá que cuando le toque, lo demuestre”, dijo este viernes Simeone en rueda de prensa previo al partido de este sábado ante Athletic Club de Bilbao.

Ante la situación del joven portugués en Madrid, una oferta de un equipo como el París Saint-Germain podría ser un salvavidas para su carrera deportiva. Cabe recordar que João Félix tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que el club parisino, de querer contar con él, deberá hacer una oferta que sea interesante para las directivas del Atlético de Madrid.