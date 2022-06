Rafael Nadal: ¿cuánto dinero ganó por su más reciente título de Roland Garros?

Sin duda alguna, Rafael Nadal es uno de los deportistas más importantes en el siglo XXI. En total, 22 títulos de Grand Slam, entre ellos 14 Roland Garros, son el principal argumento para considerarlo entre el grupo de los mejores tenistas de todos los tiempos, al lado, por supuesto, de quienes llegaron a ser su competencia más directa en los últimos años: Roger Federer y Novak Djokovic.

La final del domingo ante Casper Ruud fue solamente el trámite de un título que pareció quedar definido desde los cuartos de final, cuando Nadal mostró todo su arsenal de golpes para eliminar a Djokovic y quedar a tiro de una nueva final sobre la arcilla de la Philippe Chatrier, cancha principal del torneo parisino.

En semifinales enfrentó un difícil rival como Alexander Zverev, sin embargo, apenas alcanzó las dos horas de partido antes de la escalofriante lesión en el tobillo que obligó al retiro del alemán. Ganar la parte del cuadro en la que estaban Djokovic, Alcaraz y Zverev ya era argumento suficiente para pensar que la final sería ‘pan comido’ para el ‘rey’ del polvo de ladrillo.

Ruud, con la ilusión de disputar su primera final, lo intentó hasta donde pudo. Pero Nadal se encontraba otra vez en una tarde soñada que sentenció en tres sets con un abultado marcador de 6-3, 6-3 y 6-0.

Aparte de la gloria deportiva que representa para el español ser campeón una vez más en Roland Garros, también hay un premio económico que le iluminaría la vista a cualquiera. El título 14 de Rafa en París le significó un total de 2.2 millones de dólares en premios, es decir, 8.300 millones de pesos colombianos.

La cifra se hace aún más escandalosa si se hace la suma total de lo que ha representado para Nadal sus 18 participaciones en la historia del segundo Grand Slam de la temporada. En total, entre las pocas derrotas y las muchas victorias desde 2005, el manacorí se ha llevado el total de 26 millones de dólares, es decir, casi 100 mil millones de pesos colombianos en poco más de dos décadas como profesional.

¿Fue su último Roland Garros?

Después de la final ante Ruud, la duda que quedó en el aire está relacionada a si esta fue la última vez que Rafael Nadal disputó Roland Garros, pues sus declaraciones sobre el problema físico que arrastra en el pie izquierdo han puesto a pensar que difícilmente volverá el próximo año.

“Ha sido una victoria emotiva, inesperada también de algún modo. Estoy muy feliz. Han sido dos grandes semanas, desde el principio he ido mejorando día a día. Con las circunstancias en las que estoy jugando no quiero y no puedo seguir. Voy a seguir tratando de buscar una solución y una mejora a lo que sucede”, dijo en medio de la alegría por el título.

En rueda de prensa, reveló que ha estado jugando infiltrado en el nervio, algo que le sirvió para no sentir tanto dolor, aunque no piensa repetirlo para las próximas competencias a las que asista. “He sido capaz de jugar con infiltraciones en el nervio para dormir el pie. Es un gran riesgo. Juego sin dolor, pero también con cero sensación”, admitió.

“Era necesario bloquear los nervios para que el pie quedara insensible. No puedo seguir así, tenemos que encontrar una solución. Haremos todo lo posible para intentar continuar. Hablamos con varios médicos, hay diferentes opciones. Vamos a probar un tratamiento la próxima semana”, señaló al respecto de su presencia (o no) en Wimbledon en el mes de julio.

Nadal aseguró que asistirá al Grand Slam sobre hierba “si mi cuerpo está listo para ir. Es un torneo que no quiero perderme, nadie quiere perdérselo. Mi carrera tenística ha sido una prioridad en mi vida, pero nunca ha estado por encima de mi felicidad. Si no soy capaz de seguir, haré otras cosas”.