Rafael Robayo sorprendió con su postura en el caso de Daniel Cataño; hinchas aseguran que le dio la espalda a Millonarios

El exvolante del cuadro azul se mostró negativo a la decisión de los azules de no jugar el partido.

Diversas posturas se han conocido en las últimas horas luego del gran escándalo que ocurrió en el fútbol colombiano, en el duelo entre Tolima y Millonarios, donde un hincha del cuadro local agredió con rudeza a Daniel Cataño, jugador del cuadro azul, quien respondió a la agresión.

Desde ambos clubes sentaron posturas totalmente distintas. Por el lado de Millonarios, el club bogotano decidió no jugar el partido debido a que no había garantías de seguridad. En el caso del Tolima, se vieron opiniones divididas, pues el presidente César Camargo aseguró que su rival planteaba un ‘boicot’ para dañar el espectáculo, mientras que el capitán del club tolimense, Julián Quiñones, estuvo de acuerdo en la no disputa del duelo.

Daniel Cataño, jugador de Millonarios agredido por un hincha del Tolima. - Foto: captura Win Sports

Aunque ya se entregaron las primeras sanciones para cada responsable, desde la Dimayor no se ha informado algo parecido, pues espera que este miércoles desde la Comisión Arbitral entreguen su informe con las verdaderas multas.

Ahora bien, más allá de lo dicho por cada parte en este gran escándalo, posturas ajenas se han hecho sentir en contra y a favor de cada club. El último en hacerlo fue el exjugador de Millonarios, Rafael Robayo, quien en charla con el portal Gol Caracol mostró una sorpresiva respuesta.

“Para mí se debió jugar, y con Millonarios con 10 hombres, porque Daniel salió expulsado y esas son las reglas. El no hacerlo no va a generar un precedente”, dijo Robayo pensando totalmente contrario a lo que mostró el club embajador.

No obstante, el exjugador de Millonarios, que también vistió los colores del Tolima, aseguró que se debe sentar un precedente en el fútbol colombiano con respecto a los hinchas y la violencia. “El hecho de que ingrese alguien al terreno de juego pasa a nivel mundial, entra gente desnuda, gente a pedir fotos. Pero cuando es una agresión, hay que tratar de sentar un precedente por parte de la Dimayor y la FCF en pro de una tolerancia, para que la gente entienda que es un deporte y que hay que intentar disfrutarlo de la mejor manera”, agregó.

Cataño ya había sido recibido con insultos en las horas previas al encuentro. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Robayo también dio a entender que el actuar de Cataño estuvo mal, pues los jugadores son responsables de no caldear los ánimos en los estadios de fútbol. “El tema no pasa solo por la intolerancia del hincha que somete, sino también lo que uno como jugador tiene que manejar intentando no generar provocaciones o gestos que puedan calentar el ambiente, que termine en agresión como lo que pasó este domingo en el Manuel Murillo Toro”.

“Lastimosamente, tenemos que saber que al ser protagonistas estamos expuestos a todas estas cosas en cuanto a provocaciones, con rivales, hinchada, y lo tenemos que saber manejar. El tema del partido de ayer ya venía candente con la llegada del equipo al hotel, con palabras y gestos”, concluyó.

Cataño estuvo haciendo gestos a los hinchas antes de ser golpeado por Alejandro Montenegro. - Foto: Captura video @Tolima Play

Por lo pronto, Millonarios ha manifestado que si Tolima quiere los puntos no tendrá problema en darlos, pues su intención es proteger la integridad del jugador agredido.

En cuanto a lo que se sabe sobre la disputa del partido, no se ha concretado una fecha como tal. Millonarios ha dado vuelta a la página y se enfoca en su siguiente reto cuando se mida con Jaguares de Córdoba el próximo fin de semana.