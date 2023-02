Ídolo de Millonarios se salió de casillas tras la agresión a Daniel Cataño; ni Roldán se salvó

Una gran polémica se ha generado en las últimas horas en el fútbol colombiano en torno al partido entre Deportes Tolima y Millonarios. Este duelo, que estaba pactado para jugarse en el estadio Manuel Murillo Toro, no se terminó disputando debido a una fuerte agresión por parte de un hincha del cuadro ‘pijao’ al jugador Daniel Cataño, hombre que milita en Millonarios.

Después de una previa bastante picante, el jugador fue sorprendido por este fanático que le propinó un golpe por la espalda cuando se encontraba realizando el calentamiento previo. Luego de ello, el seguidor salió corriendo buscando evadir a las autoridades, pero fue alcanzado por estas y por el futbolista que también lo agredió con un fuerte empujón.

Daniel Cataño, jugador de Millonarios agredido por un hincha del Tolima. - Foto: captura Win Sports

Ante este gran problema, el juez de la contienda decidió expulsar al jugador del terreno de juego, haciendo valer el reglamento. Millonarios, equipo afectado, no quiso disputar el duelo debido a la falta de garantías por la seguridad en el estadio.

Dicho problema también quedó evidenciado a la salida del máximo escenario de los ibaguereños cuando el bus del cuadro azul fue atacado con piedras, una de las cuales impactó en la espalda del jugador Juan Pablo Vargas.

Los propios jugadores de Millonarios denunciaron en sus redes sociales el ataque que recibieron al salir del estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué. Foto: Juan Carlos Pereira. - Foto: Foto Juan Carlos Pereira.

Estas agresiones generaron la molestia en la prensa, hinchas y referentes de Millonarios que no aguantaron en manifestarse por medio de las redes sociales. Una de las críticas que hizo mayor eco fue la del exjugador Jhonny Ramírez, recordado por ser campeón en 2012.

En un extenso hilo en su cuenta de Twitter, Ramírez no se guardó nada y arremetió contra la Dimayor, Wilmar Roldán, juez del partido y, por supuesto, el equipo de Ibagué. “Mucha tela por cortar sobre lo ocurrido entre Tolima vs. Millonarios”, inició escribiendo. “Qué mal Dimayor, está por pasar una tragedia en el fútbol colombiano y no hacen nada”, agregó.

El exreferente de Millonarios tampoco se guardó nada contra Roldán, quien fue severamente señalado por un comentario dentro del terreno de juego. “Wilmar Roldán otra vez con su arrogancia mancha su labor y la pelota, qué tal si hubiera sido uno de sus líneas, ¿jugaría el partido?”, dijo.

Wilmar Roldán hablando con Macalister Silva y Alberto Gamero, luego del ataque que recibió Daniel Cataño. - Foto: Captura Win Sports

Por otro lado, Ramírez aplaudió el actuar de Gamero y sus jugadores quienes decidieron retirarse del terreno de juego. “Qué grande, Alberto Gamero, juguemos, pero que juegue Cataño. Solo gracias para David Silva por sentar precedente. Julián Quiñones hace lo que debe hacer, solidarizarse con su colega”.

“Dimayor va a salir con sus castigos chimbos (...) La pelota no se mancha, qué lindo es el fútbol…”, cerró diciendo el jugador que hizo parte del club azul.

El exjugador de Millonarios arremetió vehementemente contra la directiva azul. - Foto: Getty Images

¿Cómo se encuentra Cataño tras la agresión?

Casi 24 horas después de este gran escándalo en el FPC, desde Millonarios se han pronunciado varios referentes del plantel. SEMANA contactó al líder y capitán del club, David Macalister Silva, quien reprochó estos actos y pidió solidaridad con el jugador afectado.

Sumado a esto, en diálogo con este medio, Silva reveló cómo se encuentra su compañero después de este bochornoso hecho en Ibagué, en cuanto a su salud y su estado anímico. “Sin duda alguna muy acongojado, sorprendido por todo lo que pasó. Él es una persona muy fuerte mentalmente, pero esto nos pega a todos y, sobre todo, a la familia de él que vio por televisión. Esto nos afectó a todos psicológicamente hablando”, aseguró.

“Bueno, bien. A Juan Pablo Vargas sí le alcanzan a pegar en la espalda, un poco de dolor, pero es un poco más la inseguridad y zozobra con la que se queda”, agregó el referente con respecto al suceso de las afueras del estadio.