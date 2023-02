Desde Millonarios revelan cómo se encuentra Daniel Cataño tras la agresión que sufrió por parte de hincha del Tolima

El fútbol colombiano se vio nuevamente manchado, este domingo, por los mal llamados hinchas. En el duelo entre Deportes Tolima y Millonarios, un fanático del cuadro de Ibagué decidió invadir el campo de juego para agredir al jugador Daniel Cataño, quien tuvo pasado en este club y que no salió con la mejor imagen tras fallar un penal en la final con Nacional del 2022.

Todos los hechos ocurrieron antes de iniciar el partido. Cuando el jugador estaba haciendo el calentamiento previo, el seguidor, identificado como Alejandro Montenegro saltó al gramado para agredir por la espalda al jugador, que no dudó en reaccionar.

Cataño salió enardecido a buscar al hombre y también lo agredió con un fuerte empujón por la espalda. Luego de ello, los jugadores de Millonarios se agolparon para calmar los ánimos por este hecho inédito ocurrido en el Manuel Murillo Toro.

Daniel Cataño, Millonarios. - Foto: Captura de pantalla: Jp Soto

Luego de este suceso, Millonarios decidió solidarizarse con el jugador y no jugar el partido por falta de garantías en la seguridad del estadio. Ahora bien, como si fuera poco, los jugadores del cuadro embajador también fueron agredidos a la salida del escenario con piedras a su bus.

Una de ellas impactó en la espalda del jugador Juan Pablo Vargas quien se encontraba a un lado de la ventana por la que ingresó la piedra.

Espalda Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios. - Foto: Captura de pantalla Instagram juanpavargas4

¿Cómo se encuentra Cataño?

Casi 24 horas después de este gran escándalo en el FPC, desde Millonarios se han pronunciado varios referentes del plantel. SEMANA contactó al líder y capitán del club, David Macalister Silva, quien reprochó estos actos y pidió solidaridad con el jugador afectado.

Sumado a esto, en diálogo con este medio, Silva reveló como se encuentra su compañero después de este bochornoso hecho en Ibagué, en cuanto a su salud y su estado anímico. “Sin duda alguna muy acongojado, sorprendido por todo lo que pasó. Él es una persona muy fuerte mentalmente, pero esto nos pega a todos y sobre todo a la familia de él que vio por televisión. Esto nos afectó a todos psicológicamente hablando”, aseguró.

“Bueno, bien. A Juan Pablo Vargas si le alcanzan a pegar en la espalda, un poco de dolor, pero es un poco más la inseguridad y zozobra con la que se queda”, agregó el referente con respecto al suceso de las afueras del estadio.

Daniel Cataño en el túnel de vestuarios después de ser agredido por un hincha del Tolima - Foto: Captura Dimayor

Macalister Silva fue enfático en asegurar que las condiciones de seguridad del estadio no estaban garantizadas. Clara muestra de ello se vio los pocos efectivos de la policía que saltaron para frenar al hincha y además, los que no estaban en la boca túnel del estadio.

“Las garantías no estaban brindadas desde el principio y en el momento en que ocurrieron las cosas. ´Más que como garantía o no, tenemos que verlo como una alerta a lo que Dios no quiera puede llegar a ser una tragedia. Lo verdaderamente importante es la integridad de los jugadores, árbitros, cuerpo, técnico e hinchas. Si el caos se apodera del estadio, estaríamos hablando de una tragedia. Es pensar en lo que puso pasar y sobre todo buscar una solución”, completó.

¿Millonarios podría recibir sanción?

Bajo este panorama, la primera teoría es que el azul podría salir bien librado por ser el visitante del juego. Sin embargo, hay que prestar atención a lo que dice el reglamento, específicamente el artículo 83, que se refiere en sí a esta situación: “Constituye infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios mínimos legales vigentes al momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia las siguientes...”. Además, el numeral I explica: “Si por motivo imputable a sus dirigentes o un factor del cual es responsable el club o el organizador del evento, el equipo no puede, no quiere, se niega a jugar o continuar el partido”.

De esta manera, a pesar de haber sido el perjudicado, el cuadro bogotano terminaría golpeado, apedreado y sancionado: “Millonarios, en su favor, debe demostrar la falta de garantías de seguridad por parte del local, creo que la situación en torno al jugador y un buen despliegue probatorio puede llevar a repetir el partido. En el FPC todo puede pasar, ponemos la regla al límite”, termina el mencionado abogado.

Finalmente, como apenas han pasado algunas horas, lo que resta es dar tiempo a la presentación de las denuncias que podrán hacerse en los dos días hábiles después del hecho; posteriormente, en un período de diez días más saldrá una primera respuesta. También podrá haber espacio a reposición y apelación en los términos del reglamento, pero –según los expertos– la situación dada fue clara y no debería tardarse la decisión final.