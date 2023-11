Rafael Santos Borré explica su posición de “sacrificio” en la Selección Colombia

“La crítica siempre estará cuando el equipo no fluye como quieren o esperan. A mí me deja tranquilo que el equipo funcione, esté bien y consiga los puntos. Como delantero siempre quiero marcar, estar cerca del área para que el equipo pueda crear situaciones y terminarlas, pero el profe, según los jugadores, tácticamente ofrece diferentes formas para sentirse cómodo con y sin balón”, respondió el barranquillero cuando le preguntaron si fue o no verdad que pidió a Néstor Lorenzo jugar contra Paraguay como 9.