Revelan la despiadada y fría acción que tuvo Dani Alves con su víctima en la discoteca tras el presunto abuso

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

Ya se cumple una semana desde que el futbolista brasileño Dani Alves fue enviado a prisión por un juez tras ser acusado de presunto abuso sexual en contra de una mujer en la discoteca de Sutton, ubicada en la ciudad de Barcelona. El que fue jugador del Barcelona de España, PSG y Pumas de México, su último club, fue trasladado a una prisión de la ciudad catalana donde ha pasado estos días.

Luego de conocerse esta noticia que ha generado revuelo mundial, varios detalles del caso han salido a la luz pública. Testimonios de los testigos, de la víctima y hasta imágenes de las cámaras de seguridad, han sido revelados por los medios españoles que día tras día dan nuevas infidencias.

Dani Alves, jugador capturado por abuso sexual. - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, este viernes diarios como El Periódico y La Vanguardia dieron a conocer más pormenores de lo que sucedió la noche del 30 de diciembre en la ciudad de Barcelona.

La periodista Mayka Navarro informó que el encierro de Alves con su víctima duró alrededor de 16 minutos y que luego de esto el portero del lugar decidió activar el protocolo contra las violencias machistas. “No tenía consuelo. Yo le preguntaba: ‘Pero ¿qué te ha pasado? ¡Cuéntame qué te ha pasado! Tienes que tranquilizarte’. Pero estaba muy agobiada”, declaró el portero a los Mossos d’Esquadra.

De acuerdo con el relato de la mujer, Alves “la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular”.

Dani Alves durante un partido del Mundial ante Camerún. - Foto: Getty Images

Como si fuera poco, los medios mencionados aseguraron que Alves después de presuntamente abusar de la mujer, se sentó en la barra y se tomó una última copa y que luego de cruzarse nuevamente con la víctima, la ignoró por completó a pesar del llanto evidente de ella.

Quiere prisión para Alves

El jugador de 39 años de edad fue citado a rendir declaratoria tras la denuncia interpuesta el 2 de enero, por lo cual el viernes 20 de enero se presentó en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de la capital de Cataluña, donde se confirmó su detención y fue dirigido a la cárcel de Brians 1, de donde fue trasladado el martes al módulo 13 de la prisión Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

La decisión de mandarlo a la cárcel se tomó, ya que, según la abogada de la víctima, “la existencia de pruebas” y las declaraciones fueron más contundentes a favor de la mujer de 23 años.

Además, Alves “es una persona con gran capacidad económica, que no vivió en España y que tiene doble nacionalidad”, razón por la que “sería muy difícil extraditarlo a España si pisara territorio brasileño”, dijo Ester García López en conversación con UOL.

El miércoles, este medio brasileño sacó a la luz la entrevista con la abogada, en la que dieron detalles sobre lo ocurrido como la supuesta no utilización de preservativo por parte de Dani Alves y que la joven está gravemente afectada, por lo que se encuentra en tratamiento farmacológico.

Este jueves, el medio brasileño sacó la entrevista completa en su página web y reveló lo que la presunta víctima le dijo a la abogada española a la hora de contratar sus servicios.

“Ella me miró y me dijo: ‘no quiero compensación, quiero prisión’”. Además, le dijo que si había “indemnización de por medio”, no la iba a contratar.

Alves se encuentra en prisión desde el pasado viernes 20 de enero. - Foto: REUTERS

“Ester, tengo la suerte de tener buenas condiciones de vida, y no quiero una indemnización, quiero la cárcel”, fueron las palabras de la mujer, de la cual se desconoce su identidad.

Aunque Ester García cumplió con decirle que “tiene derecho a una indemnización, porque hubo daños físicos y habrá consecuencias”, ella se mantuvo en que no quiere dinero.

“Mientras mi cliente diga que no quiere llegar a un acuerdo, su voz está por encima de la mía. Dijo con mucha firmeza que no quería dinero, que quería justicia”, agregó la abogada.

Algo que lamenta la letrada es que “muchos medios de comunicación dicen que es una estrategia”, pero para ella “son estereotipos”. Aunque fue sincera al decir que “hubiera preferido que ella lo hubiera aceptado (la indemnización)”, dejó claro que hay que “respetar su decisión porque es su derecho”.