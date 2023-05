Revelaron la cifra que Santa Fe pagaría a Leonel Álvarez para que fuera su DT: “ni Nacional paga esa plata”

Independiente Santa Fe lleva días a la deriva desde el despido de Harold Rivera, el pasado 11 de mayo. Aquella noche que perdió con Atlético Nacional y cobró la cabeza del ibaguereno, tras esto el club debía seguir en pie porque debía buscar su clasificación a la siguiente fase de los dos frentes que jugaba: liga colombiana y Copa Sudamericana. Para eso, de manera interina, llegó Gerardo Bedoya.

El exjugador de la institución dejó una grata impresión en su estreno tras golear 5-0 al Huila, sin embargo, en los dos juegos que siguieron se volvió a ver la dura realidad de un equipo sin rumbo. Derrotas ante Once Caldas en la fecha definitiva para clasificar a los ocho y una caída al último minuto ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, dieron como resultado que a vísperas de iniciarse el sexto mes del año el 2023, sea un fracaso para los rojos.

Nómina de Santa Fe que enfrentó a Universitario en Perú. - Foto: AFP

Por otra parte, el tema del técnico que se hará de cargo tampoco está solucionado y lastimosamente es porque el candidato número 1, Leonel Álvarez, ha hecho exigencias muy por encima de las posibilidades económicas del club: “Yo hablé con el profesor (Álvarez) hace aproximadamente 10, 12 días. Veníamos teniendo algunas conversaciones con un compromiso de que no se filtraran. El pedido de él es demasiado alto y yo no me puedo comprometer a pagarlo”, dijeron desde Santa Fe.

Eduardo Méndez, presidente del León, descartó así esta posibilidad: “Por lo tanto, empezamos a mirar las otras alternativas. He hablado con técnicos uruguayos y argentinos, vamos a ver. De aquí en adelante acelerar un poco las charlas, ya que fue imposible contar con el profesor. Hice todo el sacrificio, una oferta muy importante que no se la he hecho a nadie. Lastimosamente, la cauchera estiró de este lado, pero de ese lado quedó muy rígida”.

El directivo rojo sin revelar la cifra en especial, dijo ante los micrófonos del Vbar Caracol que era un valor salido hasta del presupuesto: “Era una suma muy importante para Santa Fe. Ningún jugador la está ganando ahorita y ningún técnico que ha pasado por el club la había ganado por ahora. Hice todo el esfuerzo, no fue voluntad mía no querer solucionar la situación con él. Tengo que ser responsable con los gastos”.

En medio del negocio que ha sido de conocimiento público durante los últimos días ha estado Carlos Antonio Vélez, quien ha dado su opinión al respecto en diferentes espacios. La más reciente fue la de las últimas horas, donde expresó en su programa matutino de Palabras Mayores que “ni siquiera Nacional paga esa plata”. Según se supo, el ofrecimiento de Santa Fe a Álvarez fue aproxidamente por 200 millones de pesos mensuales.

Leonel Álvarez permanece sin equipo tras salir del fútbol peruano. - Foto: Dimayor

Tras conocerse las cifras que se estaban manejando, este martes -30 de mayo- Vélez en su programa envió una mensaje al entrenador, pues entre líneas quiso hacerle ver que era bastante alta la suma que puso sobre la mesa Independiente Santa Fe y que podría acceder a ella. Aunque el tema parece cerrado entre las partes, puede que todo cambie si el antioqueño decide aceptar el dinero mencionado.

Eduardo Méndez asistió a la rueda de prensa en lugar de Harold Rivera. - Foto: Prensa Santa Fe

Finalmente, el presidente de Santa Fe espera conseguir el DT indicado que llegue a dar alegrías al club: “Una institución como Santa Fe que está ansiada de triunfos no podemos pensar en procesos a largo plazo porque la gente no va a querer esperar, queremos apuntar a alguien que tenga ese ADN de garra, pero que también venga con la intención de mirar nuestras fuerzas básicas, pero también poder sacar jugadores que es lo que nos va a dar equilibrio”.