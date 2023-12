Sale a la luz insólita razón por la que Néstor Lorenzo no convocó más jugadores del FPC a la Selección Colombia

Pero Néstor Lorenzo no quería llamar tan pocos jugadores locales, su intención era convocar más futbolistas de la Liga Betplay, esto con la intención de que sume experiencia en la Selección Colombia. Pero hubo una razón por la que el estratega no citó más deportistas del fútbol cafetero , esta la reveló su Asistente Técnico, Luis Amaranto Perea.

“El 2024 va a ser muy cargado, hay dos partidos ahora con posibilidad para muchos, después, si sirve para los clubes hagan visas para los jugadores que consideran que pueden ser de la Selección, hay muchos futbolistas que no entran a la convocatoria porque no tienen visas, casi estamos haciendo maravillas para completar el grupo . Muchos que tienen posibilidad pero no tienen visa, así que es bueno que los clubes vean la posibilidad de adelantar ese trabajo y así todos nos ayudamos”, dijo Perea, en entrevista con Johana Moreno en DSports.

“El torneo nuestro no abre espacios para convocar a algunos muchachos, no es lo mismo ver un futbolista que tener un futbolista, estos microciclos que a veces no se entienden es buscando eso, en uno de ellos estuvo Kevin Castaño, le pasaron una cantidad de coincidencias, otros estaban por delante de él pero por circunstancias no pudieron llegar”, sentenció.