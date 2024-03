Santiago Mele desata burlas por insólito gol que le marcó Jaguares; hinchas del Junior no lo podían creer

Más del FPC; Leonel Álvarez habló del arbitraje colombiano

“Creo que es bueno que le pongamos cuidado a esto. Esto no es un juego. Seguramente alguno le falta capacidad para poder hacer su trabajo, pero esto sí hay que evaluarlo. A mí la verdad me preocupa mucho porque no queremos que haya tragedias en los estadios”, manifestó sin tapujos, en rueda de prensa, el entrenador del Deportivo Pereira.

“¿Qué somos seres humanos y nos equivocamos? Y está bien que usted se equivoque una vez, dos veces y tres veces. Pero seguido, no. Entonces yo puedo enumerarte alguna situación...Andrés Rojas estuvo en el VAR de Medellín vs Pereira. Hubo un penal clarísimo, y mira que le estoy diciendo que tenemos bienestar, vamos de primeros. Estuvo en el VAR, y aquí estuvo el partido con Junior. Entonces pongámosle cuidado a esto. Es que esto es serio, esto es serio, y les están dando todas las herramientas, los están capacitando, pero hay gente que no. El coco no le da, no le da”, concluyó Leonel.