Se confirma otra salida en el América de Cali tras la de Juan Carlos Osorio

América de Cali ha vivido días agitados tras la salida de Juan Carlos Osorio, quien llegó a un acuerdo con las directivas para ponerle fin a su era en el conjunto escarlata. Ahora, el equipo caleño tendrá una difícil prueba este fin de semana cuando se enfrente a Millonarios en la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2022.

“América de Cali informa a la afición y medios de comunicación que tras una decisión tomada por mutuo acuerdo y un esfuerzo de ambas partes, se dio por terminada la vinculación contractual con el estratega Juan Carlos Osorio”, informó América el pasado 31 de marzo.

En el mismo comunicado se conoció que Pompilio Páez tomará las riendas del primer equipo mientras se define la contratación del nuevo entrenador, quien deberá reponer el camino en lo que resta del Torneo Apertura. Pero antes de que eso suceda, este sábado el entorno del cuadro rojo de la capital del Valle recibió otra importante noticia.

Para muchos hubo una gran sorpresa al enterarse que Jersson González no seguirá en el América de Cali, equipo en el que ha trabajado en la divisiones menores y en varias ocasiones fue técnico interino. “Fueron 6 años y 2 meses de felicidad sintiéndome en casa”, inició su mensaje de despedida el entrenador.

“Como en toda familia se tienen discordias, alegrías y tristezas; sin embargo, la pasión y el amor por mi trabajo siempre me acompañaron. Hoy me despido de mi institución. Me voy triste por dejar a este club que tanto quiero; pero con la convicción y la felicidad de abrir nuevos caminos profesionales en lo que tanto amo: EL FÚTBOL”, agregó en su cuenta de Instagram.

Aunque agradeció a los dueños del club, llamó la atención que decidió no mencionar a Tulio Gómez, máximo accionista del América. “Sólo tengo palabras de agradecimiento para quienes me permitieron regresar a este club y crecer no sólo como profesional sino como persona”.

“A la Familia Gómez muchísimas gracias, en especial a Marcela Gómez por su confianza y respaldo. Familia Americana los llevo en mi corazón”, añadió especificando el nombre de la hija de Tulio Gómez.

Minutos más tarde, América de Cali usó sus redes sociales para notificar que González presentó su carta de renuncia. Aunque aún no se conoce la razón, el conjunto escarlata especificó que el técnico iniciará un nuevo proyecto en su carrera.

📄 Comunicado oficial | Jersson González. pic.twitter.com/QeiSJghz9e — América de Cali (@AmericadeCali) April 2, 2022

En cuanto a lo deportivo, América recibirá a Millonarios en un duelo importante para reencontrar el camino, ese mismo del que se desviaron mientras estuvieron bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio. Actualmente se ubican en la decimocuarta casilla con 15 puntos, algo muy diferente a su rival que es el líder del campeonato con 29 unidades.

Programación Liga BetPlay (Fecha 14)

Viernes 1 de abril

La Equidad 0-0 Deportivo Cali

Hora: 7:40 PM

Estadio: Metropolitano de Techo

Transmisión: Win/Win+

Sábado 2 de abril

Independiente Medellín 2-1 Envigado FC

Hora: 2:00 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win +

Deportivo Pereira vs Deportes Tolima

Hora: 4:05 PM

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win/Win+

Patriotas FC vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 PM

Estadio: La Independencia

Transmisión: Win+

Junior FC vs Alianza Petrolera

Hora: 8:15 PM

Estadio: Metropolitano

Transmisión: Win+

Domingo 3 de abril

Águilas Doradas vs Jaguares FC

Hora: 3:00 PM

Estadio: Alberto Grisales

Transmisión: Win/Win+

América de Cali vs Millonarios FC

Hora: 5:30 PM

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Win+

Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena

Hora: 7:35 PM

Estadio: El Campín

Transmisión: Win+

Lunes 4 de abril

Cortuluá vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 PM

Estadio: Doce de Octubre

Transmisión: Win/Win+

Once Caldas vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 PM

Estadio: Palogrande

Transmisión: Win+