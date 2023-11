Sebastián Viera apoyó que Junior solo contrate “jugadores casados” y explicó la insólita razón

Para el uruguayo es algo que tiene fundamento en el día a día del club y la cultura fiestera de la ciudad en la que se celebra anualmente el Carnaval de Barranquilla. “No es fácil, y menos si vienes soltero. No es descabellado. El jugador casado tiene más disciplina y menos tiempo para molestar en la calle. Acá, si molestas en la calle, no te dan las piernas, no te alcanza”, dijo en el Vbar Caracol.