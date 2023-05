Sebastián Viera paga caro el revolcón de la nómina en Junior; ya está sentenciado su futuro

Junior empieza a conformar lo que será su plantel para el siguiente semestre del fútbol colombiano tras el fracaso inicial. De la mano del ‘Bolillo’ Gómez, con quien tuvieron una curva ascendente en los últimos encuentros, el club espera volver a tener ese protagonismo de años anteriores que lo tuvieron peleando títulos locales e internacionales.

La idea del experimentado entrenador de dar un giro sustancial al presente del equipo para lograr resultados va en serio y este viernes 26 de mayo se empezaron a conocer las primeras noticias.

La encargada de dar la noticia del día fue la periodista Melissa Martínez, quien en el canal ESPN confirmó que uno de los más grandes referentes del equipo no será tenido en cuenta por el estratega antioqueño para la próxima campaña, pues busca sangre nueva en el arco y por eso el afectado será Sebastián Viera.

“Le confirmaron que el Bolillo no lo tendrá en cuenta. Sebastián Viera estará en libertad de decidir si quiere quedarse como suplente o irse definitivamente”, dijo la comunicadora.

“Esto lo tomó por sorpresa, pues pensaba que iba a ser importante en el proyecto del segundo semestre”, agregó.

Vale recordar que Viera tiene contrato con Junior hasta el mes de diciembre del presente año y con esta noticia queda a la deriva lo que pueda pasar.

Sebastián Viera, arquero del Junior. - Foto: Colprensa - El País

Viera ya había dado pistas

En el mes de abril, el experimentado golero uruguayo había tocado el tema de su futuro en el club, asegurando que su tiempo ya estaba por terminar. En un video publicado por el club, el jugador aseguró que “hace años he venido preparando lo que va a ser, estoy muy tranquilo con la decisión que tomaré”, dijo en una entrevista.

“Este o no esté, voy a tener el sentimiento por Junior, tengo tatuaje con los campeonatos logrados y siempre estará en mi corazón”, agregó.

Más adelante, en la charla se le preguntó si estará para el año 2024 en la celebración del Junior de sus 100 años. La respuesta por parte de Viera contundente.

“Bueno no sé, en la tribuna voy a estar, no sé en qué posición estaré. Algo he conseguido y he hecho en la historia del club, eso es lo más lindo. No sé todavía qué pasará el año siguiente. Tengo contrato hasta diciembre, vamos a respetarlo, pero después veremos que hacemos”, afirmó.

Sebastián Viera ha estado en Junior desde el año 2011. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Así las cosas, Viera pondría punto final a su amorío con Junior después de 12 años de servicio, donde se convirtió en uno de los máximos ídolos del club y uno de los jugadores más laureados.

El charrúa cuenta con tres ligas colombianas, dos copas locales y dos Superligas. Además, estuvo muy cerca de conseguir el título continental de la Copa Sudamericana en el año 2018, cuando su equipo cayó con Paranaense en la final.

Sebastián Viera en un choque con Jader Valencia. - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué otras salidas se pueden dar?

Según el periodista Felipe Sierra, el defensor Amaury Torralvo, quien llegó a esta temporada procedente de La Equidad, ya habría sido notificado por la directiva del club para no seguir.

Aunque su contrato bajo préstamo es hasta fin de año, el club quiere terminar su vínculo y devolverlo a La Equidad, donde logró brillar por unos años en su posición.

Además, según el periodista Guillo Carbonell, jugadores como Fredy Hinestroza, Luis ‘Cariaco’ González y Didier Moreno, podrían salir al fútbol de los Estados Unidos, una liga que se ha fijado, durante los últimos años, en el mercado nacional.

No obstante, estos tres jugadores no serían los únicos en partir. A la información se agregaron los nombres de Walmer Pacheco, Ómar Albornoz y Carlos Sierra.