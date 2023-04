Sebastián Viera pone a temblar al Junior al hablar sobre su retiro: “Estoy tranquilo con la decisión que voy a tomar”

El nombre del golero Sebastián Viera sin duda alguna es sinónimo de seguridad y lealtad en el Junior de Barranquilla. El uruguayo se ha convertido en un gran referente de la institución desde que llegó, estando en las consagraciones más importantes del equipo durante los últimos años.

Viera ya completa más de diez años defendiendo el arco del Junior. Desde su llegada en 2011, el jugador charrúa ha levantado siete títulos, siendo tres de ellos de liga.

Teófilo Gutiérrez ansiaba regresar a Junior después de año y medio en el Cali - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora bien, los tiempos no son eternos y durante el último tiempo, el futuro del arquero uruguayo se ha convertido en una gran incógnita, dejando el arco tiburón a la deriva.

Bajo este panorama, el propio arquero se atrevió a tocar el tema y sin pelos en la lengua dio pistas de lo que será su posible salida de Junior. En un video publicado por el club, el jugador aseguró que “hace años he venido preparando lo que va a ser, estoy muy tranquilo con la decisión que tomaré”, dijo en una entrevista.

“Este o no esté, voy a tener el sentimiento por Junior, tengo tatuaje con los campeonatos logrados y siempre estará en mi corazón”, agregó.

Sebastián Viera en un choque con Jader Valencia. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Más adelante, en la charla se le preguntó si estará para el año 2024 en la celebración del Junior de sus 100 años. La respuesta por parte de Viera contundente.

“Bueno no sé, en la tribuna voy a estar, no sé en qué posición estaré. Algo he conseguido y he hecho en la historia del club, eso es lo más lindo. No sé todavía qué pasará el año siguiente. Tengo contrato hasta diciembre, vamos a respetarlo, pero después veremos que hacemos”, afirmó.

Mire la entrevista aquí:

¿Qué pasará con su titularidad en esta temporada?

Junior de Barranquilla pasa por un gran momento en la Liga Betplay. El equipo ha tomado un nuevo aire en las últimas fechas con victorias importantes que hoy por hoy lo tienen peleando por los ocho mejores del campeonato.

Gracias a esto, el club ha tenido varios puntos relevantes en las últimas fechas. Uno de ellos ha sido la posición del arquero, la cual es defendida por Jefferson Martínez, quien ha reemplazado con altura al ausente Sebastián Viera.

El golero, que ha sabido esperar su oportunidad, ha sido una de las gratas figuras del equipo, a tal punto que se ha convertido en héroe ante rivales de alto calibre como Atlético Nacional, al que le atajó un penal y le entregó tres puntos a los suyos.

Bajo este panorama, muchos cuestionamientos se han hecho en los últimos días de cara a los próximos juegos de Junior. La titularidad en el arco ha sido uno de los puntos más llamativos, pues Viera se ha recuperado de su lesión y está disponible para Gómez.

'Bolillo' Gómez debutó con empate ante Santa Fe en su nuevo reto con Junior. - Foto: Dimayor

Ante esto, el propio técnico ha sido claro y contundente en manifestar que con él las reglas son diferentes, dando a entender que Viera seguirá siendo ausente en la nómina titular y Martínez en el once inicial.

“Sebastián tuvo su problema de lesión, se está recuperando, Martínez está aprovechando su oportunidad y en este momento es el arquero que estamos poniendo”, dijo el estratega en charla con la emisora ABC.

“En este momento tapa Martínez y Viera se está entrenando y recuperando”, dijo Gómez.

Otro de los cuestionamientos que se le hizo a Bolillo fue el tema de la capitanía en caso de que Viera regrese a las canchas. Ante esto, el antioqueño fue contundente y dijo: “esto es un nuevo cuerpo técnico con otras reglas y maneras distintas de ver las cosas. Yo soy manejador del grupo. No necesariamente los líderes tienen que ser capitanes”, dijo.

“El capitán siempre juega en la mitad de la cancha, por ahora es Didier, como la otra vez fue Homer. Un jugador no tiene que ponerse bravo, ni hacer mala porque no le dan la cinta de capitán”, agregó.

Junior vs Boyacá Chicó - Foto: DIMAYOR

Por lo pronto, Junior se enfoca en su próximo reto de Liga Betplay, el cual será ante Jaguares de Córdoba por la fecha 15. Dicho duelo es crucial para las aspiraciones del equipo de curramba, pues de ganar se metería parcialmente en los ocho mejores, algo impensado hasta hace unas semanas.