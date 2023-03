Seguidores de Matheus Uribe se ilusionaron con su regreso; el salario, principal inconveniente

El volante colombiano Matheus Uribe, que actualmente juega en el Porto de Portugal, viene desarrollando una buena temporada con el cuadro luso; sin embargo, se han comenzado a mover rumores sobre su posible salida, algo que sería sorpresivo, pues el nacido en Medellín parece ser una de las piezas inamovibles de su equipo.

Son diferentes las informaciones que han vinculado al antioqueño con uno de sus antiguos clubes, pero al parecer, el sueldo que exige el futbolista habría sido el impedimento para que regreso se pudiera concretar.

Se trata del América de México, equipo en el que Uribe estuvo durante tres temporadas, más exactamente entre 2017 y 2019, año en el que fu trasferido al Oporto, cuadro con el que ya ajusta cuatro años.

Matheus Uribe llegó al Porto en el 2019 luego de pasar por el América de México. - Foto: AFP

La situación del conjunto más popular de México no es la mejor, por lo que han comenzado a realizar movimientos que le permitan mejorar su plantilla y así darle un nuevo impulso al club que no sale campeón desde cuatro años, algo que no tiene muy contentos a los hinchas, debido a la importancia del club y a la trayectoria que los ubica como los más campeones de ese país.

En medio de esta situación, se cree que gran parte de la plantilla podría salir si no se consigue el título; al mismo tiempo, estarían buscando fichar algunos ídolos del pasado, como Matheus Uribe, para darle un poco de fuerza al camerino y así conseguir un nuevo trofeo, esquivo desde 2018.

Pese al interés de las águilas, una nueva temporada de del volante colombiano en México fue descartada, pues el importante salario que exige el futbolista supera, por mucho, las posibilidades del equipo.

Desde México se habla de un sueldo por temporada de 2,5 millones de euros, algo que no está en los planes de la escuadra mexicana y que no sería bien recibido por algunas de las figuras de la plantilla, pues, con ese salario, Uribe pasaría a ser el mejor pago del equipo.

Matheus Uribe es uno de los jugadores que usualmente hace parte de las convocatorias de la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

Cuadrado se irá de la Juventus y podría seguir los pasos de un excompañero suyo en la Vecchia Signora

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, actual jugador de la Juventus, podría dejar el club sobre mediados de 2023, fecha en la que termina su contrato y por lo que los rumores sobre su futuro no paran de sonar.

Según la prensa deportiva de Italia, la Vecchia Signora no está interesada en renovar al colombiano y estaría buscando refrescar la plantilla, razón suficiente para que fijarse en otros jugadores, mucho más jóvenes.

Cuadrado será agente libre desde el próximo 30 de junio y podrá elegir el equipo que quiera; sin embargo, el cafetero se encuentra cómodo viviendo en Italia, país que solo abandonó en la temporada 2014-2015, cuando estuvo con el Chelsea en Inglaterra.

Teniendo en cuenta esto, los agentes de Cuadrado estarían buscando alguna oportunidad que lo mantenga en el país de la bota, al cual llegó en 2009, cuando pasó del Independiente Medellín al Udinese.

Cuadrado ya compartió con Cristiano en su paso por la Juventus - Foto: AP

En el panorama parece asomarse uno de los equipos más importantes de la Serie A, La Roma, club donde ya juega el argentino Paulo Dybala, excompañero suyo en la Juventus y quien llegó a la loba en 2022.

Durante esta temporada, Juan Guillermo Cuadrado ha estado presente en 27 partidos, 22 de ellos como titular y ha marcado un gol y colaborado con cuatro asistencias.

En Italia, el colombiano ha vestido las camisetas del Udinese, el Lecce y la Fiorentina, además, estuvo un año con el Chelsea de Inglaterra, equipo del que pasó a la Juventus, escuadra en la que ha logrado ser protagonista y uno de los jugadores más queridos por la afición.

Con la Vecchia Signora, el nacido en Necoclí logró cinco títulos en la Serie A, cuatro Copa Italia y dos Supercopa de Italia, para un total de 11 trofeos, un palmarés destacado para este polifuncional jugador que oficia como lateral, volante o extremo.