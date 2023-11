Selección Colombia, alerta: echarían a entrenador del próximo rival en las Eliminatorias

🗣️ Juan Carlos Oblitas: "Se está viendo el finiquito del contrato de Juan (Reynoso). Mientras no se resuelva eso no puede haber ninguna otra noticia, hay una comisión encargada de eso, les pido que tengan paciencia". 📹 @gianinag15 pic.twitter.com/axRp6d3XmS

Juan Carlos Oblitas, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en las últimas horas de este jueves, dio claridad a la situación para el entrenador que está al mando y señaló: “Se está viendo el finiquito de Juan. Mientras no se resuelva eso, no puede haber ninguna otra noticia, hay una comisión encargada de eso, les pido que tengan paciencia”.

Sobre una fecha en especial donde se pueda terminar dando la noticia sobre la salida que parece estar cantada, afirmó que entre el viernes y el fin de semana, el fútbol sudamericano lo sabría: “Esta semana se tendría que resolver, creo que no le conviene a la Federación ni a Juan, esperemos resolver lo más pronto posible”.

Ante la insistencia de la prensa por saber cuál podría ser el reemplazo, se consultó por la posibilidad del regreso del argentino Ricardo Gareca. Cabe recordar que el Tigre en su momento tuvo una época dorada y por esto, es recordado con gran cariño entre la afición peruana. Sobre esto, Oblitas señaló: “En este momento, no, lógicamente. No hay nada”.

En caso de no darse el regreso de Gareca, entonces se mantiene vigente la pregunta de quién llegaría a hacerse cargo del próximo rival de la Selección Colombia en el camino a la siguiente cita orbital. Con un calendario en el que solo se avizoran amistosos pronto, el directivo llamó a la calma en busca de tomar la mejor decisión.

“Ya se empezaría a ver eso, pero tenemos tiempo , no podemos caer en el juego de todos estos nombres que se dan mañana, tarde y noche. Hay tiempo, vamos a tomarnos las cosas con calma. Mientras Reynoso no resuelva su contrato, sigue siendo el técnico”, señaló.

Finalmente, sabiendo que el próximo partido de los peruanos será hasta dentro de cuatro meses, esperan solucionar el caso de Reynoso para luego tomar decisiones: “Nosotros no tenemos ningún apuro porque no hay fecha FIFA hasta marzo. Con calma, eso no significa que vamos a dejar que pase de marzo”.