Selección Colombia vs. Venezuela: canal y hora para ver el partido por el hexagonal del sudamericano femenino sub 20

15 puntos de 15 posibles, es decir, participación perfecta. Así ha sido el desempeño de la Selección Colombia sub 20 femenina, en el sudamericano de la categoría en Ecuador.

Las dirigidas por Carlos Paniagua le ganaron a Chile 2 a 0, Venezuela 4 a 1, Bolivia 3 a 0, de manera histórica a Brasil 2 a 1 y Perú 1 a 0. Las juveniles, que serán las que representen al país en el mundial Sub 20 en suelo nacional, están en el hexagonal final y su próximo rival es, nuevamente, Venezuela.

Posible 11 titular de Colombia vs. Venezuela:

Luisa Agudelo (A), Cristina Motta, Stefanía Perlaza, Mary José Álvarez (C), Sintia Cabezas, Liz Osorio, Natalia Hernández, Gabriela Rodríguez, Daniela Garavito, Maithe López y Karla Viancha.

La segunda fecha, que se disputará el viernes 26 de abril, se compondrá de los partidos de Colombia vs. Venezuela, Perú vs. Argentina y Paraguay vs. Brasil.