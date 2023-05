Sigue la polémica Pasto vs. Nacional: Higuita reclama al VAR y Carlos Antonio Vélez pide que “dejen de joder”

En el inicio de cuadrangulares, Pasto y Nacional empataron a un gol en el Estadio la Libertad de la capital de Nariño. Las anotaciones fueron por parte de Juan Felipe Aguirre al minuto 61 y al 90+6 empató Darwin López.

Sin embargo, el verde de Antioquia pudo llevarse dos puntos más de su visita y hay polémica al respecto. Todo por una jugada que ocurrió en el minuto 90, cuando el equipo de Pablo Autuori ganaba 0-1.

Jarlan Barrera en duelo con Cristian Tovar. - Foto: DIMAYOR

Juan Felipe Aguirre se levantó a un cabezazo tras un tiro de esquina. El balón pareció entrar en la portería de Diego Martínez. Sin embargo, el VAR no se tomó el tiempo de revisar la jugada y no válido el tanto.

✅ GOL VÁLIDO: Acá se demuestra que el balón había ingresado y era gol de Atlético Nacional. ¿Por qué el VAR no se tomó el tiempo suficiente para revisar y analizar la jugada, como lo hicieron en el gol del Deportivo Pasto, que era tan evidente el fuera de lugar?. Es muy raro y… pic.twitter.com/mBhn8byiJ0 — Gustavo López (@guslopezinfo) May 21, 2023

La polémica se desató y no solo apuntaba a Bismark Santiago y los árbitros del VAR sino también a Win Sports que no tenía una cámara que diera claridad en el ángulo de la jugada y saber si definitivamente el balón entró o no.

Cabe anotar que la liga colombiana no cuenta con el sistema tecnológico donde se determina si el balón pasó en su totalidad la raya de gol.

A las múltiples opiniones en redes sociales, se sumó la de un ídolo de Nacional y un peso pesado del periodismo deportivo.

Deportivo Pasto contra Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

René Higuita, ex arquero campeón de la Copa Libertadores en 1989 con el verde paisa no se quedó callado y pidió mejor arbitraje.

“Este semestre ya VARios errores; sin embargo, tenemos que seguir afrontando lo que vienen de la mejor manera.”, dijo ´el loco´ en su twitter oficial.

Este semestre ya VARios errores , sin embargo tenemos que seguir afrontando lo que vienen de la mejor manera. pic.twitter.com/0wm6iV9vLM — René Higuita (@higuitarene) May 21, 2023

Carlos Antonio Vélez, comentarista de RCN y Win Sports salió a la defensa del canal que transmite del fútbol colombiano, fue claro y vehemente al exponer sus argumentos.

“Ahora resulta q es culpa de un canal de TV que le hayan quitado un gol legítimo a @nacionaloficial”, trinó inicialmente y agregó tajantemente.

“Déjese de joder. El gol fue evidente, el juez debió verlo y si no lo vio hay dos instancias más, el VAR y el auxiliar de ese lado. ¿Total? Hay mucho incompetente nombrando, arbitrando y en el VAR. ¿Y qué tal lo de Armenia? ¿Es culpa de la TV también? Argumentos chimbos que solo se comen los incautos. Si el VAR requiere de elementos extras para su trabajo, pídalos y haga lo correcto! Basta de disculpas!”, pidió en su publicación.

Ahora resulta q es culpa de un canal de TV q le hayan quitado un gol legítimo a @nacionaloficial. Déjese de joder! El gol fue evidente,el juez debió verlo y si no lo vio hay dos instancias más, el VAR y el auxiliar de ese lado. Total? Hay mucho incompetente nombrando,arbitrando y… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 21, 2023

Carlos Antonio continuó opinando sin filtro.

“¿Y para ver esto tan claro cuantas cámaras más necesitan? Qué existe el DAG? Si… vale una fortuna y para esta acción en particular no es necesario. A otro perro con ese hueso”, cerró en redes.

Y para ver esto tan claro cuantas cámaras más necesitan?

Qué existe el DAG? Si… vale una fortuna y para esta acción en particular no es necesario. A otro perro con ese hueso!!! https://t.co/AZNSMuE5mp — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 21, 2023

En la rueda de prensa posterior, Paulo Autuori no se refirió a lo sucedido. Cabe recordar que Dimayor abrió expediente contra el técnico de Nacional en la Resolución 035 del ente rector del fútbol colombiano por incurrir en “declaraciones contra las autoridades del fútbol” tras cuestionar el arbitraje de Liz Suárez Tejada en la fecha 19 cuando enfrentaron a Alianza Petrolera.

Paulo Autuori tras el juego con Alianza Petrolera, lanzó una crítica al arbitraje. - Foto: (Diseño SEMANA) @nacionaloficial

Los cuadrangulares continúan este domingo

21 de mayo

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: La Independencia

Transmisión: WIN+

22 de mayo

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Transmisión: WIN+