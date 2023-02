Sin Luis Díaz, Liverpool sigue sin levantar cabeza en Premier League y perdió importante récord ante Crystal Palace

Este sábado se jugaron partidos muy importantes en la Premier League, en la que Arsenal lucha hombro a hombro con el Manchester City por el título de la temporada 2022/23. Más allá de la disputa que se vive en la parte alta de la tabla, otros equipos de Inglaterra buscan hacerse con puestos de torneos internacionales.

Este es el caso del Liverpool, que cerró la jornada sabatina con un empate ante Crystal Palace y complica su presente en la primera división inglesa. En su visita al Selhurst Park Stadium, los reds no lograron levantar cabeza y cedieron puntos valiosos para entrar a puestos que dan cupo a torneos continentales como la Champions League y Europa League.

En este empate sin goles, válido por la fecha 25 de la Premier League, el técnico Jürgen Klopp no pudo contar con el colombiano Luis Díaz, quien sigue en su recuperación física de la lesión que sufrió el 9 de octubre de 2022, en el partido por la fecha 10 ante el Arsenal, actual líder del campeonato con 57 puntos.

Jürgen Klopp y Luis Díaz, Liverpool. - Foto: REUTERS/Carl Recine//Twitter Liverpool FC (@LFC).

En el segundo lugar se encuentra Manchester City con 55 unidades, seguido por el Manchester United con 49. Más abajo, por fuera de zona europea, aparece Liverpool con 36 puntos; resultado de 10 juegos ganados, seis empatados y siete perdidos. Cabe recalcar que tienen menos encuentros disputados que equipos como Fulham (sexto/39 pts.) y Tottenham (cuatro/42 pts.).

Con el empate de este sábado, Liverpool quedó a cuatro puntos del Newcastle, que es quinto y parcialmente se está quedando con el boleto a la Europa League, mientras que está a seis unidades de zona de Champions League, que inicia desde la cuarta casilla.

Pero Jürgen Klopp no solo dejó escapar puntos que lo podían dejar bien plantado en la liga, sino que perdió un importante récord. Antes de este juego, el estratega alemán sumaba siete victorias en condición de visitante ante este equipo del sur de Londres, racha que terminó con esta igualdad.

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool. - Foto: REUTERS/David Klein

¿Cuándo volverá Luis Díaz?

El jueves 16 de febrero el entorno del Liverpool y el fútbol colombiano se ilusionaron con volver a ver al internacional colombiano en actividad gracias a una foto que publicó el club inglés. Luis Díaz fue el gran protagonista en esa sesión de entrenamiento, en la cual se le vio con un nuevo ‘look’, que consta de un corte de cabello diferente y hasta un bigote con candado.

Después de esa imagen, la ilusión de los hinchas del Liverpool terminó más pronto de lo esperado. En rueda de prensa, Jürgen Klopp fue seco en su respuesta sobre el regreso del guajiro de 26 años y no dio muchos detalles sobre la actualidad física de Lucho, quien se espera vuelva a la competencia en el mes de marzo.

Luis Díaz, jugador del Liverpool. - Foto: Twitter Liverpool FC (@LFC)

“Luis aún no. Pero eso es todo. Thiago no está disponible. Calvin (Ramsey) se sometió a una cirugía y tampoco está disponible”, dijo el entrenador del Liverpool el viernes 17 de febrero.

Pese a que no hay luz verde para el regreso de Luis Díaz a la competencia oficial, es un gran avance que esté entrenando en cancha y por eso es posible que pueda estar el 15 de marzo en el juego definitivo en búsqueda de clasificar a los cuartos de final de la Champions League. Eso sí, de estar recuperado, es posible que no esté al 100% y no tendrían contemplado arriesgarlo porque ya hubo una recaída en la lesión.

Programación y resultados de la Premier League (fecha 25)

Viernes 24 de febrero

Fulham 1-1 Wolverhampton

Sábado 25 de febrero

West Ham 4-0 Nottingham Forest

Leicester 0-1 Arsenal

Leeds 1-0 Southampton

Everton 0-2 Aston Villa

Bournemouth 1-4 Manchester City

Crystal Palace 0-0 Liverpool

Domingo 26 de febrero