Sin pasar peligro, Millonarios respetó su casa ante Pasto y escaló en la tabla de la Liga BetPlay

Poco a poco, la Liga BetPlay se va poniendo al día en su calendario con varios partidos que estaban aplazados por distintos motivos. Este miércoles, la capital de la República fue testigo de dos duelos emocionantes en los que los bogotanos imperaron en sus actuaciones.

En primer lugar, Santa Fe venció de manera contundente al Deportivo Cali por 3-0, en duelo que se llevó a cabo en horas de la mañana. No obstante, para el cierre del día, Millonarios se midió con Deportivo Pasto, en partido que estaba aplazado desde la primera fecha del rentado local.

Los embajadores hicieron respetar su casa y lograron una victoria crucial por 2-0. Los goles del encuentro fueron obra de Alba y Uribe.

Lo que dejó el juego

Las acciones en El Campín no estuvieron presentes durante los primeros minutos del partido. Si bien Millonarios contó con la posesión del balón, no fue profundo y no generó mayor peligro en contra del arco defendido por Diego Martínez.

Las imprecisiones en la parte delantera hicieron mella para que el cuadro de Gamero estuviera en cero durante toda la primera mitad, generando cierta molestia en la grada que se venía mostrando inconforme con las últimas actuaciones del equipo.

Millonarios vs. Pasto - Liga BetPlay - Foto: Millonarios Oficial

Por su parte, Deportivo Pasto no hizo mayor cosa para llegar al gol. De hecho, el cuadro volcánico atacó en una sola oportunidad que terminó en un acercamiento de Camilo Ayala dentro del área que contuvo de gran manera Juan Moreno.

Para el cierre del primer capítulo, Millonarios se pudo ir adelante, pero la figura de Martínez se impuso. La acción se dio luego de una mala salida en defensa que terminó en los pies de Fernando Uribe, que luego de ello, definió a quemarropa sobre el portero rival.

Millonarios vs. Pasto. - Foto: Millonarios Oficial

Para la segunda parte, el partido tuvo la misma intención de juego por parte de ambos equipos. Sin embargo, Millonarios, encontró el gol gracias a un error del portero Martínez.

Sobre el minuto 58, después de un asedio por el esférico, Juan Carlos Pereira sacó un remate que exigió al portero y que luego dio rebote para que el defensor Israel Alba capitalizara dentro del área.

Israel Alba marcó su segundo gol con Millonarios. - Foto: Millonarios Oficial

Luego del gol, Pasto apeló a sus variantes en la nómina. Incluso, el cuadro nariñense tuvo varias chances que para su mala suerte, el portero Juan Moreno contuvo de manera eficaz.

Sobre los últimos minutos, el equipo de Flavio Torres pudo llegar al empate, pero el palo le negó el grito de gol. El encargado de llegar con peligro a la portería azul fue Arce.

Para redondear la noche de los azules, Fernando Uribe amplió la diferencia sobre la agonía del juego con un remate dentro del área que se coló en la parte derecha del arco sur.

Finalmente, con esta victoria, Millonarios se metió en el lote de punta con 14 puntos, a tan solo dos del líder Boyacá Chicó que tiene 16. Los embajadores se medirán el próximo domingo con Independiente Santa Fe en el clásico capitalino.

Los azules llegaron a nueve unidades en el campeonato. - Foto: Millonarios Oficial

Así se jugará la fecha 10 de Liga BetPlay I-2023

Viernes, 24 de marzo

Águilas Doradas vs. Envigado FC

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+

Sábado, 25 de marzo

Once Caldas DAF vs. Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+

Alianza Petrolera vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN+

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Deportes Tolima vs. Atlético Huila

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN/WIN+

Domingo, 26 de marzo

Unión Magdalena vs. Junior FC

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN+

Deportivo Cali vs. América de Cali

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN+

Independiente Santa Fe vs. Millonarios FC

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

Lunes, 27 de marzo

Jaguares FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:05 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+

Martes, 28 de marzo

Boyacá Chicó vs. La Equidad

Hora: 7:15 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+