“Solo entra aquí con la copa”: esposa de Marquinhos lo había advertido antes de Qatar 2022, ¿lo dejará entrar a casa?

El viernes pasado, la selección de Brasil le dijo adiós al Mundial de Qatar 2022 tras caer derrotado ante Croacia en los cuartos de final. Pese al favoritismo que tenía, la canarinha no pudo hacer valer su jerarquía copera y se quedó con las ganas de ganar su sexto título en la Copa del Mundo.

Los brasileños han tenido la oportunidad de celebrar los títulos de 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Y aunque aún tiene el recuerdo vigente de cómo es ser campeón del mundo, completan 20 años buscando levantar la copa por sexta ocasión.

La eliminación de Brasil se dio en los cobros desde el punto penal, instancia en la que Rodrygo y Marquinhos fallaron el primer y último disparo, respectivamente. Al darle al palo, el central del París Saint-Germain dejó sin opciones a su selección de seguir disputando el pase a semifinales.

Una vez falló el penalti, los jugadores de Croacia corrieron a celebrar la clasificación mientras el defensor de 28 años se lamentaba tirado en el césped. Sin duda alguna, en ese momento lo embargó un sentimiento de decepción al no poder cumplirle a su país, pero también a su esposa.

Antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, se popularizó un video en el que Carol Cabrino le dice a su pareja que no lo dejaría entrar a la casa si no salía campeón del mundo. “Solo entra aquí con la copa, de lo contrario no entrará”, dice la empresaria brasileña cuando su esposo se marchaba para la concentración de Brasil.

Quando o marquinhos se despediu da esposa rumo à copa, ela disse que o zagueiro só voltaria pra casa se trouxesse a taça! “Só entra aqui com a taça, se não ele não entra” pic.twitter.com/fZUmHKE2WB — Futebol Arte Br (@futebolartebr_) December 12, 2022

Después de la eliminación de Brasil, Carol subió un mensaje en sus redes sociales para Marquinhos, con quien tiene tres hijos. “Que orgullosa estoy de este chico!!!! Solo yo sé de tu GARRA!!! ¡Cuánto debe estar SINTIENDO en el fondo de su pecho lo que pasó esa noche!”, expresó.

“Y cuánto ORGULLO y RESPETO tengo por toda tu trayectoria!! No me extraña que estemos aquí!!!! eres gigante!!! Ya te dije todo lo que pienso ahora no?? Ahora vengo a ponerlo aquí porque simplemente estoy ORGULLOSO de ti, vida. Así es el fútbol.. balón adelante!!!!!!”, agregó.

Ante la pregunta que muchos se hacían, dejó claro que lo esperan en casa con los brazos abiertos: “Tu familia SIEMPRE estará a tu lado!!!! Todo estará bien y te recuperarás. Y yo, estoy aquí”.

Los mensajes con Neymar

Pasada la página de la eliminación, Neymar se mostró muy activo en redes sociales al filtrar los chats de sus conversaciones de WhatsApp con sus compañeros de equipo, siendo uno de los Marquinhos.

El argumento del 10 fue el siguiente: “Decidí exponer (sin sus permisos) para que vean cuánto queríamos y qué tan unidos éramos. Estos fueron algunos de los muchos mensajes que intercambié con el grupo. Hay un sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y estoy seguro de que, con el apoyo de toda la gente, volveremos más fuertes. ¡Soy brasileño con mucho orgullo, con mucho amor!”.

Chat con Marquinhos

Neymar: “¿Cómo estás? Paso para decirte que soy tu fan. Un penal no va a cambiar lo que pienso de vos. Estoy con vos para siempre y lo sabes. Te amo”.

Marquinhos: “Y, ahí hermano. Mejorando poco a poco. Solo es el tiempo (y mirar allá) para sacar todo esto. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Gracias por el mensaje y por pensar en mí, hermano. Eres una bestia, quería mucho que se diera todo bien. Jode pensar que ese penal fue un obstáculo en nuestro sueño. Pero vamos que vamos, tenemos que ser fuertes, dar tiempo al tiempo y ver qué es lo que el fútbol nos tiene preparado”.

Neymar: “Ese es el pensamiento, dar tiempo al tiempo. Yo más que nadie sé que todo pasa, los momentos buenos y malos. Manténte firme, aprovechá a la familia y nunca te olvides de que además de tu compañero soy tu amigo y te quiero bien. Te amo y seguimos juntos”.

Marquinhos: “Es verdad, hermano. Solo nosotros sabemos lo que pasamos para llegar hasta acá, y lo que pasamos esos días allá. Por eso duele mucho, el peso es grande, pero Dios sabe lo que hace, si me dio esto es porque puedo soportar y seguir”.

Las semifinales de Qatar 2022 se llevarán a cabo este martes con el duelo entre Argentina vs. Croacia y el miércoles con el Francia vs. Marruecos. Ambos partidos están programados a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y se podrán ver en vivo a través de DirecTV Sports.