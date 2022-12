Neymar, sin tapujos: filtró los chats con sus compañeros tras la eliminación de Brasil del Mundial Qatar 2022

La eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022 sigue trayendo repercusiones en el mundo del fútbol. La gran favorita a llevarse el título en esta edición se despidió de manera temprana en los cuartos de final a manos de Croacia, selección que sorprendió en los 90 minutos, en tiempo extra y en la tanda de los penales con una enorme actuación del portero Livakovic.

El icónico estadio de Lusail fue testigo de cómo jugadores como Neymar, Rodrygo, entre otros, salieron entre lágrimas del campo de juego por el fracaso en la cita orbital.

Pasada la página de la eliminación, el referente brasileño se mostró este domingo muy activo en redes sociales al filtrar los chats de sus conversaciones de WhatsApp con sus compañeros de equipo, Thiago Silva, Marquinhos y Rodrygo (estos dos últimos fallaron sus remates de penal ante los croatas).

El argumento del 10 fue el siguiente: “Decidí exponer (sin sus permisos) para que vean cuánto queríamos y qué tan unidos éramos. Estos fueron algunos de los muchos mensajes que intercambié con el grupo. Hay un sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y estoy seguro de que, con el apoyo de toda la gente, volveremos más fuertes. ¡Soy brasileño con mucho orgullo, con mucho amor!”.

Este fue el chat con Marquinhos

Neymar: “¿Cómo estás? Paso para decirte que soy tu fan. Un penal no va a cambiar lo que pienso de vos. Estoy con vos para siempre y lo sabes. Te amo”.

Marquinhos: “Y, ahí hermano. Mejorando poco a poco. Solo es el tiempo (y mirar allá) para sacar todo esto. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Gracias por el mensaje y por pensar en mí, hermano. Eres una bestia, quería mucho que se diera todo bien. Jode pensar que ese penal fue un obstáculo en nuestro sueño. Pero vamos que vamos, tenemos que ser fuertes, dar tiempo al tiempo y ver qué es lo que el fútbol nos tiene preparado”.

Neymar: “Ese es el pensamiento, dar tiempo al tiempo. Yo más que nadie sé que todo pasa, los momentos buenos y malos. Manténte firme, aprovechá a la familia y nunca te olvides de que además de tu compañero soy tu amigo y te quiero bien. Te amo y seguimos juntos”.

Marquinhos: “Es verdad, hermano. Solo nosotros sabemos lo que pasamos para llegar hasta acá, y lo que pasamos esos días allá. Por eso duele mucho, el peso es grande, pero Dios sabe lo que hace, si me dio esto es porque puedo soportar y seguir”.

IMPOSSÍVEL NÃO FICAR COM O CORAÇÃO DOENDO... 💔🇧🇷 Neymar expôs as conversas que teve com Marquinhos, Thiago Silva e Rodrygo após a eliminação pra Croácia. E ainda dizem que o cara não tem espírito de liderança... #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/p4yRPlzw9K — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 11, 2022

Chat con Thiago Silva

Neymar: “Vamos a tener que seguir hermano, tristemente es así. Quería mucho darte esa copa. Vos, yo y Dani (Alves) la merecíamos demasiado. Pero Dios tiene nuestro propósito y conoce todas las cosas”.

Thiago Silva: “Hermano, está más jodido de lo que imaginé, la verdad. No lo soporto. No puedo creer que perdimos. No puedo creerlo. Cada vez que lo recuerdo me dan unas ganas hijas de p... de llorar. Pero voy a estar bien”.

Neymar: “Cada vez que miro la tele me enojo, qué tristeza lpm”.

Chat con Rodrygo

Neymar: “Estoy acá para decirte que sos un crack... Es un honor poder ser parte de tu carrera, escucharte decir que soy uno de tus ídolos y verte convertirte en uno de los cracks de la historia de Brasil. Los penales los erran los que patean, yo ya erré muchos en mi carrera y aprendí con todos ellos. Pero nunca desistí, siempre busqué mejorar y me perfeccioné en todo. Me gustas de gracia, no por el jugador, y si por la buena gente y el buen corazón que tenés. Seguí firme, esas críticas te van a hacer fuerte y vas a acordarte de todo lo que te digo. ‘Vas a traer una copa a Brasil’. Te deseo lo mejor del mundo. Desconectate en estos días, descansa y volvé con todo. Estoy acá para lo que necesites, sin demagogia. Estamos juntos”.

Rodrygo: “Gracias mi ídolo, por todo, de corazón. Perdón por cualquier cosa y por posponer tu sueño también. Espero que sigas con la gente, para conquistar juntos. Claro, si es lo mejor para vos. Estamos juntos siempre y gracias por el cariño”.

Neymar: “Disculpas un carajo. ¿Estás loco? Solo erran los que patean y vos sos crack... Pero después te enseño a patear!”.

Rodrygo: “Lo voy a necesitar...”.