Duras críticas en contra de Kylian Mbappé por mensaje de apoyo a Cristiano Ronaldo: “Se olvidó que juega con Messi”

Luego de la sorpresiva eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022, el delantero Cristiano Ronaldo, quien salió envuelto en lágrimas por la caída ante Marruecos, decidió este domingo romper el silencio con un mensaje en redes sociales que indirectamente creó una gran polémica entre los fanáticos del francés Kylian Mbappé y Lionel Messi, jugadores que comparten vestuario en el club PSG.

Bajo ese contexto, Ronaldo publicó un sentido mensaje tras la eliminación de su país en los cuartos de final. “Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera”, confiesa el delantero, que vio sus dos últimos partidos desde el banquillo por decisión de Fernando Santos, entrenador del conjunto luso. “Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño”, agrega en su mensaje.

“Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que anoté en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo”, agregó el delantero.

Cristiano Ronaldo de Portugal reacciona después de que su compañero Pepe perdió una oportunidad de anotar durante el partido de fútbol de cuartos de final de la Copa Mundial entre Marruecos y Portugal, en el estadio Al Thumama en Doha, Qatar, el sábado 10 de diciembre de 2022. - Foto: AP

“Desafortunadamente, ayer el sueño terminó”, confirmó Cristiano, dejando claro que no tiene en sus planes volver a disputar un Mundial, aun cuando el retiro todavía parece distante de sus objetivos profesionales.

Envuelto en polémicas por su situación con el Manchester United y la relación con sus compañeros de selección, Cristiano aprovechó el momento para dejar una ‘pulla’ contra la prensa. “Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante”, sentenció.

Ante este mensaje, el astro portugués recibió un sinnúmero de mensajes de apoyo por parte de referentes del fútbol mundial. El exjugador brasileño Pelé y la joya francesa Kylian Mbappé fueron los más relevantes luego de lo publicado.

No obstante, el comentario del delantero de la selección de Francia generó un revuelo que no esperaba y que muchos fanáticos criticaron. El atacante del PSG comentó con tres emojis la publicación de Cristiano: una corona, unas manos rezando y una cabra. Este último se usa para referirse al G.O.A.T. que en inglés significa el “mejor de todos los tiempos” (Greatest Of All Times).

Con este mensaje, miles de usuarios respondieron a Mbappé en son de polémica, pues este comparte vestuario con el argentino Lionel Messi. “Se olvidó de que juega con Messi”, “Messi no va a estar contento” y “Realmente Mbappé es el sueño del PSG llamando a CR7 como el mejor”, fueron los mensajes más repetitivos.

Bien se ha sabido que Cristiano Ronaldo ha sido uno de los mayores referentes del jugador francés, quien desde pequeño coleccionaba afiches con la foto de su ídolo.

Incluso, en un duelo reciente entre Portugal y Francia, ambos jugadores se encontraron envolviéndose en un abrazo que le dio la vuelta al mundo y que resaltó la felicidad de Mbappé por conocer a CR7.

Por el momento, Kylian seguirá este miércoles su camino en la Copa del Mundo cuando su selección, Francia, se mida en las semifinales con Marruecos, verdugo del equipo de Cristiano, quien este domingo se despidió de Doha.