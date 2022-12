Fernando Santos rompió el silencio y aseguró no “estar arrepentido” de dejar a Cristiano en el banco tras la eliminación

Una duro golpe sufrió este sábado la selección de Portugal tras caer en los cuartos de final del Mundial de Qatar con Marruecos, selección que ha sido la grata sorpresa del torneo al dejar a grandes rivales en el camino. Un solitario gol de El Nesyri le bastó a los africanos para hacerse con el boleto de semifinales y jugar los siete partidos.

Portugal no encontró los caminos para romper el cerrojo de un Marruecos ordenado y letal en el frente de ataque. El técnico luso, Fernando Santos, fue el gran señalado de la jornada tras haber dejado a su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, en el banquillo de suplentes por la mayor parte del partido.

El delantero ingresó al terreno de juego cuando el partido estaba con el marcador en contra y no pudo hacer mucho para cambiar la historia. Ronaldo tuvo un par de aproximaciones al arco de la figura Bono, quien ahogó los gritos de gol y le dio nuevamente el tiquete a la siguiente ronda a los suyos.

Cristiano Ronaldo envuelto en lágrimas tras la eliminación. - Foto: REUTERS

Ante los señalamientos en su contra, Fernando Santos salió a dar la cara y aclaró el por qué dejó a Cristiano por fuera de la nómina titular en un partido tan importante.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, dijo Santos tras el encuentro.

En cuanto a la eliminación, el estratega aseguró que “duele igual (haber perdido con Marruecos), salir del Mundial siempre duele”, dijo el entrenador, de 68 años, a la televisión al término del juego disputado en el estadio Al Thumama.

“Siempre hubo mucha voluntad, confianza, pero no pudieron lograrlo. Tuvimos algunas situaciones, pero no lo conseguimos. Los jugadores trabajaron mucho”, agregó.

“En el segundo tiempo mejoramos el juego, queríamos tener más movilidad y ayudar a los jugadores a pasar a través de la defensa. Creamos cuatro o cinco situaciones, pero no marcamos. A veces tienes que tener un poco de suerte y hoy no tuvimos”, añadió el seleccionador luso en rueda de prensa.

Uma equipa que deu tudo em campo. Adeptos que nunca se cansaram de puxar pela Seleção, em qualquer parte do mundo. Queríamos todos chegar mais longe, mas vamos continuar juntos a orgulhar Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/UAmMNgPN3o — Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022

Respecto a su futuro, Fernando Santos afirmó que “cuando vuelva a Portugal hablaremos (con el presidente de la Federación, Fernando Gomes) sobre lo mejor para Portugal”.

“Esta generación no termina aquí y tendrá la oportunidad de hacer cosas buenas por el fútbol portugués, hoy demostró su capacidad”, concluyó Santos, tratando de sacar algo positivo de su paso por el Mundial de Qatar.

En el que pudo haber sido su último partido en la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego envuelto en lágrimas. Cabe recodar que el luso se hizo en este Mundial con el récord de haber sido el único jugador en la historia en marcar en cinco ediciones de citas orbitales.

Ahora, Cristiano deberá sentarse a evaluar su futuro para lo que viene en 2023, pues vale recordar que justo cuando se disputaba el Mundial de Qatar, su club, el Manchester United decidió terminar su relación laboral.