“Empecé mi transformación a los 14 años”: la historia de la mujer trans que fue expulsada de la Liga de Voleibol de Antioquia

“Lo que se ve no se pregunta”. Ese es el lema de vida de Emiliana Castrillón, la voleibolista transgénero de Medellín que se hizo noticia porque la liga antioqueña le notificó que no podía seguir disputando el torneo que patrocina esta entidad, con su equipo universitario del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, por su “condición de género”.

La vida que escogió la empezó a construir a los 14 años. Antes de llamarse Emiliana, se identificaba con un nombre masculino que prefiere no revelar. Fue a esa edad que se dio cuenta de que formaba parte de un género con el que no se identificaba. “Es un proceso que uno va conociendo. Yo creo que uno nace así y, a medida que crece, madura, aprende y lo reconoce. Fue a los 14 años que tuve mis inclinaciones y empecé mi transformación”, destacó.

Pasar de ser un hombre a una mujer no era una decisión que pudiera tomar un niño. No tuvo figura paterna, pero sí el apoyo incondicional de su mamá y sus tías, quienes avalaron su participación en un reinado transformista para el show de la graduación. “Mi vida ha sido normal, he tenido el apoyo de mi familia. Tomé las riendas de lo que quiero ser y lograr”.

Como los grandes cambios están acompañados de fuertes sacudidas, así fue el proceso de transición a Emiliana, que se hizo más evidente a los 18 años, cuando empezó su tratamiento hormonal y cambio de identidad. Confiesa que al principio no fue fácil. Muchas veces se miraba al espejo y ella misma se cuestionaba. “Yo sabía a lo que me atenía en el colegio, la universidad, la vida laboral, pero lo he enfrentado con total normalidad. No hay que educar, es sencillamente asimilar”.