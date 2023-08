Así se convirtió Antioquia en una tierra de campeones deportivos

Infraestructura deportiva

Escuelas deportivas

Familias comprometidas

El éxito de los deportistas antioqueños también tiene mucho que ver con la convicción de las familias. Y eso lo sabe bien Mariana Pajón, doble medallista olímpica de BMX. Ella es consciente de que sus padres sacrificaron muchos aspectos de sus vidas para acompañarla por el mundo en la construcción de su carrera como deportista profesional. “Competir por Antioquia siempre ha sido un orgullo y toda mi familia siempre me apoyó para que llegara lejos. Ellos me formaron y me hicieron. Muchas empresas y organizaciones me empezaron a apoyar cuando ya era campeona mundial. Pero en la tribuna, todos los días, estaba mi familia”, recalcó Pajón.