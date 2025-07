Decisión de Estados Unidos impide participación de voleibolistas cubanas en competencia internacional

La Federación Cubana de Voleibol confirmó que al equipo nacional femenino de voleibol de Cuba le fueron denegadas las visas, razón por la cual no podrán participar en el torneo NORCESA Final Tour, que se llevará a cabo en Puerto Rico.

¿Por qué fueron negadas las visas a las deportistas?

La Embajada de Estados Unidos en Cuba señaló que de acuerdo a sus políticas de privacidad, no puede comentar sobre casos específicos.

Así reaccionó el equipo femenino de voleibol

Ante la decisión de negar las visas al equipo se truncan los sueños de las competidoras. Laura Suárez, una de las jugadoras afectadas, expresó a The Associated Press su decepción ante esta situación:

“La decepción es enorme porque entreno todos los días. Cada hora de entrenamiento es con miras a esta competencia. Es muy frustrante no poder participar en algo para lo que me he preparado”.